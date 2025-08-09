Критически низкие. Когда вырастут зарплаты у воспитателей

Когда воспитателям повысят зарплаты

"Средняя зарплата воспитателей около 12 тысяч гривен по той статистике, которую мы видим. Но очень много людей работают на минималку. И немало людей уже очень много лет в системе. Мы понимаем, что еще три-четыре года, и они уйдут на пенсию. Они нам делают эту статистику, где якобы все выглядит не слишком критично. Но на самом деле все очень критично", - рассказала чиновница.

По ее словам, на следующий год правительство запланировало дополнительную финансовую поддержку сектора дошкольного образования через программы "єЯсла" Министерства социальной политики, семьи и Единства. Она потенциально может увеличить финансирование сектора на 30%.

"И это должно привести к росту зарплат. Эта политика - точно в приоритете государства", - добавила Коновалова.

Также она отметила, что в целом педагогов в системе дошкольного образования около 100 тысяч, при том еще есть 5 тысяч вакантных мест. То есть воспитателей критически не хватает.

Какая ситуация с садиками в Украине

В Украине из года в год снижается рождаемость. У нас сегодня детей от 3 до 6 лет - 881 тысяча. А от 0 до 3 лет - 570 тысяч, а их должно быть примерно одинаково.

"В ближайшие три года это будет огромный вызов - будет минус 200 тысяч детей в возрасте от 3 до 6 лет. Это, чтобы понять - две тысячи больших детсадов", - подчеркнула чиновница.

Коновалова также подчеркнула, что в Украине надо сохранить сеть дошкольных учреждений, потому что ожидается рост рождаемости. Нельзя сделать, как в 90-х годах, когда все закрыли, а потом стало рождаться больше детей и в очередь в детсад становились с рождения.

Также чиновница добавила, что сейчас уже нет проблемы с переполненными садами - даже Киев обеспечивает местом в детском саду каждого ребенка. Очереди могут возникать разве что только в густонаселенных районах, где есть много молодых семей.