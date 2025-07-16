Критично для екосистем: в яких річках України ситуація з водою в липні найгірша

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Україна посідає одне з останніх місць в Європі за запасами прісної води на душу населення. Велика кількість водних об'єктів сьогодні вже втрачена, інші - забруднені та небезпечні.

Крім того, ми повідомляли, що за шкоду річкам і водоймам в Україні можуть карати по-новому й пояснювали, кому загрожують нові штрафи.

Тим часом екологи розповіли, що найбільше забруднює воду та в яких регіонах.

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