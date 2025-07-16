Критично для екосистем: в яких річках України ситуація з водою в липні найгірша

Гідрологічний режим деяких річок впливає на роботу водозалежних секторів економіки та водозабезпечення населення. Нещодавно Укргідрометцентр виконав оцінку водності основних "артерій" України за перші 15 днів липня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру.
Близькою до норми (83-120%) водність впродовж першої половини липня спостерігалася:
Тим часом суттєво більшою за норму (241%) водність, згідно з інформацією УкрГМЦ, відмічалась на річці Інгулець (пост Кривий Ріг).
Українцям пояснили, що така ситуація склалась внаслідок подачі води до русла річки каналом "Дніпро - Інгулець".
Уточнюється, що оцінку водності основних річок державна установа виконує з метою оцінювання настання (ймовірності настання) маловоддя.
Меншою за норму (52-75%) впродовж перших 15 днів липня водність відмічалась:
Значно меншою за норму (32-47%) водність спостерігалася:
Тим часом близькою до критеріїв маловоддя (21-29%) водність зафіксували:
В УкрГМЦ повідомили, що досягнуто основного критерію маловоддя було на притоках Середнього Дніпра - річках Ворскла (пост Кобеляки) і Тетерів (пост Житомир).
Зазначається, що там водність за першу половину липня дорівнювала 20% та 25% (і 45% норми наймаловоднішого місяця відповідно).
Повідомляється також, що маловоддя встановилось (менш як 20%):
Тим часом складна гідрологічна ситуація відмічається:
Експерти пояснили, що там "середні витрати води за 15 днів липня виявилися нижчими за значення екологічних витрат води, що є критичним для функціонування екосистем річок".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Україна посідає одне з останніх місць в Європі за запасами прісної води на душу населення. Велика кількість водних об'єктів сьогодні вже втрачена, інші - забруднені та небезпечні.
Крім того, ми повідомляли, що за шкоду річкам і водоймам в Україні можуть карати по-новому й пояснювали, кому загрожують нові штрафи.
Тим часом екологи розповіли, що найбільше забруднює воду та в яких регіонах.
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