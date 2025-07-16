Критично для экосистем: в каких реках Украины ситуация с водой в июле хуже всего

Напомним, ранее мы рассказывали, что Украина занимает одно из последних мест в Европе по запасам пресной воды на душу населения. Большое количество водных объектов сегодня уже утрачено, другие - загрязнены и опасны.

Кроме того, мы сообщали, что за вред рекам и водоемам в Украине могут наказывать по-новому и объясняли, кому грозят новые штрафы.

Тем временем экологи рассказали, что больше всего загрязняет воду и в каких регионах.

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