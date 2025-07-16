Критично для экосистем: в каких реках Украины ситуация с водой в июле хуже всего

Гидрологический режим некоторых рек влияет на работу водозависимых секторов экономики и водообеспечения населения. Недавно Укргидрометцентр выполнил оценку водности основных "артерий" Украины за первые 15 дней июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра.
Близкой к норме (83-120%) водность в течение первой половины июля наблюдалась:
Между тем существенно больше нормы (241%) водность, согласно информации УкрГМЦ, отмечалась на реке Ингулец (пост Кривой Рог).
Украинцам объяснили, что такая ситуация сложилась в результате подачи воды в русло реки каналом "Днепр - Ингулец".
Уточняется, что оценку водности основных рек государственное учреждение выполняет с целью оценки наступления (вероятности наступления) маловодья.
Меньше нормы (52-75%) в течение первых 15 дней июля водность отмечалась:
Значительно меньше нормы (32-47%) водность наблюдалась:
Между тем близкой к критериям маловодья (21-29%) водность зафиксировали:
В УкрГМЦ сообщили, что достигнуто основного критерия маловодья было на притоках Среднего Днепра - реках Ворскла (пост Кобеляки) и Тетерев (пост Житомир).
Отмечается, что там водность за первую половину июля равнялась 20% и 25% (и 45% нормы самого маловодного месяца соответственно).
Сообщается также, что маловодие установилось (менее 20%):
Между тем сложная гидрологическая ситуация отмечается:
Эксперты объяснили, что там "средние расходы воды за 15 дней июля оказались ниже значения экологических расходов воды, что является критическим для функционирования экосистем рек".
Напомним, ранее мы рассказывали, что Украина занимает одно из последних мест в Европе по запасам пресной воды на душу населения. Большое количество водных объектов сегодня уже утрачено, другие - загрязнены и опасны.
Кроме того, мы сообщали, что за вред рекам и водоемам в Украине могут наказывать по-новому и объясняли, кому грозят новые штрафы.
Тем временем экологи рассказали, что больше всего загрязняет воду и в каких регионах.
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