Без критичних "перегинів". Експерт розповів, що буде з курсом долара наступного тижня

Попри складні умови в енергетиці та економіці, валютний ринок України входить у середину лютого без різких стрибків.
Чому долар навколо позначки 43 гривень більше не лякає ринок та яких цифр чекати в обмінниках з 16 по 22 лютого у коментарі РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий.
Головне:
"Попри складні зовнішні та внутрішні умови, валютний ринок України входить у середину лютого без критичних "перегинів". Ключові курсові орієнтири залишаються в межах очікуваних коридорів, а коливання долара навколо рівня 43 грн не несуть ознак дестабілізації", - зазначив Лєсовий.
Основні цифри виглядатимуть так:
За його словами, євро продовжує рухатися слідом за глобальними тенденціями. Ослаблення долара у світі пов’язане з комплексом економічних, політичних та геополітичних факторів. Цей стан триває.
Лєсовий додав, що наразі можна прогнозувати, що світові котирування пари долар/євро відбуватимуться в рамках 1,18-1,2. Тобто збережеться ситуація початку лютого.
Ключові показники тижня: прогноз