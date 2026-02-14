Без критических "перегибов". Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара на следующей неделе

Несмотря на сложные условия в энергетике и экономике, валютный рынок Украины входит в середину февраля без резких скачков.
Почему доллар вокруг отметки 43 гривен больше не пугает рынок и каких цифр ждать в обменниках с 16 по 22 февраля в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой.
Главное:
"Несмотря на сложные внешние и внутренние условия, валютный рынок Украины входит в середину февраля без критических "перегибов". Ключевые курсовые ориентиры остаются в пределах ожидаемых коридоров, а колебания доллара вокруг уровня 43 грн не несут признаков дестабилизации", - отметил Лесовой.
Основные цифры будут выглядеть так:
По его словам, евро продолжает двигаться вслед за глобальными тенденциями. Ослабление доллара в мире связано с комплексом экономических, политических и геополитических факторов. Это состояние продолжается.
Лесовой добавил, что сейчас можно прогнозировать, что мировые котировки пары доллар/евро будут происходить в рамках 1,18-1,2. То есть сохранится ситуация начала февраля.
Ключевые показатели недели: прогноз