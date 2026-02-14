RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Без критических "перегибов". Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара на следующей неделе

Фото: что будет с курсом валют с понедельника (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Несмотря на сложные условия в энергетике и экономике, валютный рынок Украины входит в середину февраля без резких скачков.

Почему доллар вокруг отметки 43 гривен больше не пугает рынок и каких цифр ждать в обменниках с 16 по 22 февраля в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой.

Читайте также: Доллар снова по 43: Нацбанк обновил курс на понедельник - что происходит с валютой

Главное:

  • Стабильность: Колебания доллара вокруг 43 грн стали новой нормой.
  • Налоговый фактор: Традиционные выплаты налогов в середине месяца заставляют компании продавать валюту, что насыщает рынок и сдерживает рост курса.
  • Позиция НБУ: Регулятор сохраняет режим "управляемой гибкости", гася резкие колебания, но позволяя рынку самостоятельно держать баланс.
  • Евро: Валюта ЕС движется вслед за глобальными трендами. 

"Несмотря на сложные внешние и внутренние условия, валютный рынок Украины входит в середину февраля без критических "перегибов". Ключевые курсовые ориентиры остаются в пределах ожидаемых коридоров, а колебания доллара вокруг уровня 43 грн не несут признаков дестабилизации", - отметил Лесовой.

Основные цифры будут выглядеть так:

  • Доллар на наличном рынке (обменники и банки) будет колебаться на уровне 42,50 - 43,50 гривны, на межбанке - 42,75 - 43,25 гривны.
  • Евро на следующей неделе в обменниках и банках будет в пределах 50-52 гривен, для межбанка прогноз аналогичный.

По его словам, евро продолжает двигаться вслед за глобальными тенденциями. Ослабление доллара в мире связано с комплексом экономических, политических и геополитических факторов. Это состояние продолжается.

Лесовой добавил, что сейчас можно прогнозировать, что мировые котировки пары доллар/евро будут происходить в рамках 1,18-1,2. То есть сохранится ситуация начала февраля.

Ключевые показатели недели: прогноз

  • Ежедневный "шаг": изменения в обменниках составят до 30 копеек в сутки.
  • Разница (спред): между курсом покупки и продажи составит от 60 копеек до 1 гривны на долларе.
  • Недельное отклонение: курс не изменится более чем на 1-1,5% от начальной цены понедельника.
Читайте РБК-Украина в Google News
ФинансыКурс доллараКурс евро