Долар знову по 43: Нацбанк оновив курс на понеділок - що відбувається з валютою
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 16 лютого. Після нетривалого падіння долар та євро знову почали зростати, повернувшись до психологічних позначок.
Чи означає це початок нової хвилі здорожчання та що кажуть експерти про ситуацію на ринку - у матеріалі РБК-Україна.
Головне:
- Долар знову росте: Після короткого падіння НБУ підняв курс на 11 копійок - до 43,10 грн.
- Євро дорожчає: На початку тижня європейська валюта додасть 9 копійок і коштуватиме 51,12 грн.
- Нова норма: Експерти наголошують, що долар навколо позначки 43 грн - це не криза, а очікувана стабільність, до якої ринок уже звик.
- Без паніки: На ринку немає дефіциту валюти, а плавні рухи курсу свідчать про те, що гривня почувається впевнено.
Фото: курс валют на 16 лютого (інфографіка РБК-Україна)
Курс валют НБУ
Після вчорашнього падіння Нацбанк знову перейшов до підвищення курсу валют. Так, на понеділок, 16 лютого, офіційний курс долара встановлено на рівні 43,10 (+11 копійок) гривень.
Євро ж на початку тижня коштуватиме 51,12 (+9 копійок) гривню.
Що відбувається з курсом
Як пояснив у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий, валютний ринок України входить у середину лютого без критичних "перегинів". Це означає:
-
Жодної паніки: Попри всі труднощі, на валютному ринку зараз спокійно. Немає різких стрибків чи "дефіциту" доларів.
-
Долар по 43 грн - це норма: Коливання курсу навколо цієї позначки не є катастрофою. Це очікувані цифри, до яких ринок уже звик.
-
Ринок "заспокоївся": Замість різких "гойдалок" ми бачимо плавні рухи. Це означає, що гривня почувається впевнено, а ситуація стає прогнозованою.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.