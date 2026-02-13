Долар знову по 43: Нацбанк оновив курс на понеділок - що відбувається з валютою

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 16 лютого. Після нетривалого падіння долар та євро знову почали зростати, повернувшись до психологічних позначок.

Чи означає це початок нової хвилі здорожчання та що кажуть експерти про ситуацію на ринку - у матеріалі РБК-Україна .

Головне:

Долар знову росте: Після короткого падіння НБУ підняв курс на 11 копійок - до 43,10 грн.

Після короткого падіння НБУ підняв курс на 11 копійок - до 43,10 грн. Євро дорожчає: На початку тижня європейська валюта додасть 9 копійок і коштуватиме 51,12 грн.

На початку тижня європейська валюта додасть 9 копійок і коштуватиме 51,12 грн. Нова норма: Експерти наголошують, що долар навколо позначки 43 грн - це не криза, а очікувана стабільність, до якої ринок уже звик.

Експерти наголошують, що долар навколо позначки 43 грн - це не криза, а очікувана стабільність, до якої ринок уже звик. Без паніки: На ринку немає дефіциту валюти, а плавні рухи курсу свідчать про те, що гривня почувається впевнено.

Фото: курс валют на 16 лютого (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют НБУ

Після вчорашнього падіння Нацбанк знову перейшов до підвищення курсу валют. Так, на понеділок, 16 лютого, офіційний курс долара встановлено на рівні 43,10 (+11 копійок) гривень.

Євро ж на початку тижня коштуватиме 51,12 (+9 копійок) гривню.

Що відбувається з курсом

Як пояснив у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий, валютний ринок України входить у середину лютого без критичних "перегинів". Це означає: