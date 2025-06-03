"Кріт" у штурмовій бригаді: СБУ затримала агента ФСБ у Нацгвардії

Служба безпеки України затримала у Харкові агента ФСБ, який проходив службу у штурмовій бригаді Національної гвардії. Він наводив удари на власний підрозділ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

Зрадником виявився 42-річний мобілізований мешканець Харкова. Він обіймав посаду командира взводу в одному з підрозділів і зливав окупантам надважливу інформацію - зокрема координати штабів, навчальних центрів і резервних позицій частини, де служив. Агент фактично коригував удари російських дронів та авіації по позиціях українських воїнів.

Крім того, він збирав дані про чисельність підрозділів та списки офіцерів. Цю інформацію мав передати своєму куратору з ФСБ. Натомість росіяни обіцяли "евакуювати" його через лінію фронту на Харківському напрямку.

За даними СБУ, зрадник самостійно вийшов на зв'язок із російськими спецслужбами. Допомогли йому в цьому родичі - колишні військові з РФ, які нині проживають у Росії.

Оперативники затримали агента з доказами. Під час обшуку в нього вилучили мобільний телефон із матеріалами, які підтверджують його роботу на ворога. Також були проведені заходи для безпеки особового складу та позицій Сил оборони.

Що загрожує

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ затримала агента ФСБ у штурмовій бригаді Нацгвардії (t.me/SBUkr)