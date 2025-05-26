Коригували обстріли семи областей. СБУ затримала мережу агентів ФСБ

Служба безпеки України (СБУ) й Національна поліція викрила мережу агентів Федеральної служби безпеки (ФСБ), яка наводила ворожі ракети по семи областях за допомогою відеореєстраторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

Під час спецоперації було одночасно затримано п'ятьох членів мережі, які шпигували у Запоріжжі, Сумах, Миколаєві, а також Хмельницькій, Київській, Харківській та Дніпропетровській областях. Наймолодшому агенту - 16 років, а найстаршому - 23.

Згідно з даними слідства, до складу агентурної групи входив студент із Запоріжжя, його місцева знайома та співмешканець. Також з ними "працювали" двоє братів з Харківської області.

"Фігуранти знали один одного, але діяли порізно і мали одного куратора російських спецслужб. Після дистанційно вербування агенти отримали завдання підготувати координати для ударів по оборонних об’єктах України", - пише СБУ.

Фото: СБУ затримала мережу агентів ФСБ (t.me/SBUkr)

Зазначається, що для виконання "завдання", агенти "подорожували" містами та паркували авто з відеореєстратором біля потенційних "цілей". Після цього годинами фіксували можливу наявність на локації особового складу і техніки наших військ.

"Для конспірації агенти виходили з машини до найближчого кафе, яке використовували як "спостережний пункт" за обстановкою навколо. Час від часу фігуранти поверталися до авто, щоб перевірити заряд акумуляторів відеореєстратора та змінити карту пам’яті для подальшого запису", - відзначає СБУ.

Що загрожує

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Затриманим загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.