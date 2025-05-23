Готував удари по об'єктах вишу. СБУ викрила "крота" у провідному військовому інституті

В одному з провідних військових інститутів України викрили агента Федеральної служби безпеки (ФСБ), який готував ракетні удари по об'єктах вишу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

СБУ затримала курсанта провідного військового інституту України, який виявився агентом ФСБ. За дорученням ворога зрадник повинен був скоригувати ракетний удар по об’єктах навчального закладу, де проходив навчання.

Для завдання затриманий позначав на картах координати й робив приховані фото навчальних корпусів, полігонів, казарм інституту й виробничі потужності підприємств військово-промислової галузі України, де проводились заняття курсантів.

Ілюстративне фото: СБУ викрила "крота" у провідному військовому інституті (ssu.gov.ua)

"Також фігурант підготував для відправлення куратору з ФСБ "звіти", в яких розписав навіть графік перебування курсантів на різних об’єктах", - пише СБУ.

Згідно з даними СБУ, зрадник потрапив у поле зору ФСБ під час пошуку "легкого заробітку" у Telegram.

Що загрожує

Зраднику оголошено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне позбавлення волі.