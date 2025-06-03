"Крот" в штурмовой бригаде: СБУ задержала агента ФСБ в Нацгвардии

Служба безопасности Украины задержала в Харькове агента ФСБ, который проходил службу в штурмовой бригаде Национальной гвардии. Он наводил удары на собственное подразделение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

Предателем оказался 42-летний мобилизованный житель Харькова. Он занимал должность командира взвода в одном из подразделений и сливал оккупантам сверхважную информацию - в частности координаты штабов, учебных центров и резервных позиций части, где служил. Агент фактически корректировал удары российских дронов и авиации по позициям украинских воинов.

Кроме того, он собирал данные о численности подразделений и списки офицеров. Эту информацию должен был передать своему куратору из ФСБ. Взамен россияне обещали "эвакуировать" его через линию фронта на Харьковском направлении.

По данным СБУ, предатель самостоятельно вышел на связь с российскими спецслужбами. Помогли ему в этом родственники - бывшие военные из РФ, которые сейчас проживают в России.

Оперативники задержали агента с доказательствами. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон с материалами, подтверждающими его работу на врага. Также были проведены мероприятия для безопасности личного состава и позиций Сил обороны.

Что грозит

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: СБУ задержала агента ФСБ в штурмовой бригаде Нацгвардии (t.me/SBUkr)