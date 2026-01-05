"Кріт" ФСБ у лавах ЗСУ: затримано зрадника, який наводив ракети на Дніпропетровщину

Вербування через соцмережі

Слідство встановило, що фігурант потрапив у поле зору російських спецслужб восени 2025 року через свої прокремлівські коментарі до Telegram. Його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ.

За вказівкою куратора, чоловік мобілізувався до лав ЗСУ. Він отримав призначення до тилової військової частини, що дозволило йому збирати розвіддані про українських захисників безпосередньо на місці.

Коригування вогню та втеча

Для виконання завдань зрадник використовував камеру смартфона:

фіксував локації пунктів базування підрозділів;

позначивши геолокацію об'єктів на електронних картах;

передавав дані для підготовки ракетно-дронових атак.

Виконавши частину завдань, фігурант самовільно залишивши частину та переховувався у родичів, паралельно "зливши" координати свого місця служби окупантам.

Затримання та покарання

Спецслужбам вдалося задокументувати кожний крок "кроту". Під час обшуку за місцем його переховування вилучили мобільний телефон із доказами листування з ФСБ.

Наразі злодій перебуває під вартою. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Затриманому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.