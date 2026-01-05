"Крот" ФСБ в рядах ВСУ: задержан предатель, который наводил ракеты на Днепропетровщину

Вербовка через соцсети

Следствие установило, что фигурант попал в поле зрения российских спецслужб осенью 2025 года из-за своих прокремлевских комментариев в Telegram. Его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ.

По указанию куратора, мужчина мобилизовался в ряды ВСУ. Он получил назначение в тыловую воинскую часть, что позволило ему собирать разведданные об украинских защитниках непосредственно на месте.

Корректировка огня и побег

Для выполнения задач предатель использовал камеру смартфона:

фиксировал локации пунктов базирования подразделений;

обозначив геолокацию объектов на электронных картах;

передавал данные для подготовки ракетно-дронных атак.

Выполнив часть задач, фигурант самовольно оставив часть и скрывался у родственников, параллельно "слив" координаты своего места службы оккупантам.

Задержание и наказание

Спецслужбам удалось задокументировать каждый шаг "крота". Во время обыска по месту его укрытия изъяли мобильный телефон с доказательствами переписки с ФСБ.

Сейчас вор находится под стражей. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Задержанному грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.