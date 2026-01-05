RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Крот" ФСБ в рядах ВСУ: задержан предатель, который наводил ракеты на Днепропетровщину

Фото: СБУ разоблачила корректировщика оккупантов (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Украинские спецслужбы разоблачили агента российской разведки в Вооруженных силах Украины. Житель Днепра помогал России наносить удары и следил за украинскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Вербовка через соцсети

Следствие установило, что фигурант попал в поле зрения российских спецслужб осенью 2025 года из-за своих прокремлевских комментариев в Telegram. Его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ.

По указанию куратора, мужчина мобилизовался в ряды ВСУ. Он получил назначение в тыловую воинскую часть, что позволило ему собирать разведданные об украинских защитниках непосредственно на месте.

Корректировка огня и побег

Для выполнения задач предатель использовал камеру смартфона:

  • фиксировал локации пунктов базирования подразделений;
  • обозначив геолокацию объектов на электронных картах;
  • передавал данные для подготовки ракетно-дронных атак.

Выполнив часть задач, фигурант самовольно оставив часть и скрывался у родственников, параллельно "слив" координаты своего места службы оккупантам.

Задержание и наказание

Спецслужбам удалось задокументировать каждый шаг "крота". Во время обыска по месту его укрытия изъяли мобильный телефон с доказательствами переписки с ФСБ.

Сейчас вор находится под стражей. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Задержанному грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

 

 

Напомним, ранее СБУ задержала в Днепре российского агента, который готовил координаты для новых ударов, а именно — передачу локаций реабилитационных центров, где проходили лечение украинские военные.

Также мы сообщали, что в Одессе силовики задержали пенсионера-моряка, который изготавливал взрывчатку для подрывов в городе. Он закладывал взрывчатку на побережье и отправлял координаты россиянам.

Кроме того, недавно контрразведчики СБУ разоблачили мужчину, которого российские спецслужбы завербовали на сайте знакомств. Он корректировал удары РФ по Никополю.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины