"Крот" ФСБ в рядах ВСУ: задержан предатель, который наводил ракеты на Днепропетровщину

Украинские спецслужбы разоблачили агента российской разведки в Вооруженных силах Украины. Житель Днепра помогал России наносить удары и следил за украинскими военными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Следствие установило, что фигурант попал в поле зрения российских спецслужб осенью 2025 года из-за своих прокремлевских комментариев в Telegram. Его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ.
По указанию куратора, мужчина мобилизовался в ряды ВСУ. Он получил назначение в тыловую воинскую часть, что позволило ему собирать разведданные об украинских защитниках непосредственно на месте.
Для выполнения задач предатель использовал камеру смартфона:
Выполнив часть задач, фигурант самовольно оставив часть и скрывался у родственников, параллельно "слив" координаты своего места службы оккупантам.
Спецслужбам удалось задокументировать каждый шаг "крота". Во время обыска по месту его укрытия изъяли мобильный телефон с доказательствами переписки с ФСБ.
Сейчас вор находится под стражей. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Задержанному грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, ранее СБУ задержала в Днепре российского агента, который готовил координаты для новых ударов, а именно — передачу локаций реабилитационных центров, где проходили лечение украинские военные.
Также мы сообщали, что в Одессе силовики задержали пенсионера-моряка, который изготавливал взрывчатку для подрывов в городе. Он закладывал взрывчатку на побережье и отправлял координаты россиянам.
Кроме того, недавно контрразведчики СБУ разоблачили мужчину, которого российские спецслужбы завербовали на сайте знакомств. Он корректировал удары РФ по Никополю.