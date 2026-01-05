ua en ru
"Кріт" ФСБ у лавах ЗСУ: затримано зрадника, який наводив ракети на Дніпропетровщину

Дніпро, Понеділок 05 січня 2026 13:51
"Кріт" ФСБ у лавах ЗСУ: затримано зрадника, який наводив ракети на Дніпропетровщину Фото: СБУ викрила коригувальника окупантів (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Українські спецслужби викрили агента російської розвідки у Збройних силах України. Житель Дніпра допомагав Росії наносити удари й стежив за українськими військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна зі посиланням на пресцентр СБУ.

Вербування через соцмережі

Слідство встановило, що фігурант потрапив у поле зору російських спецслужб восени 2025 року через свої прокремлівські коментарі до Telegram. Його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ.

За вказівкою куратора, чоловік мобілізувався до лав ЗСУ. Він отримав призначення до тилової військової частини, що дозволило йому збирати розвіддані про українських захисників безпосередньо на місці.

Коригування вогню та втеча

Для виконання завдань зрадник використовував камеру смартфона:

  • фіксував локації пунктів базування підрозділів;
  • позначивши геолокацію об'єктів на електронних картах;
  • передавав дані для підготовки ракетно-дронових атак.

Виконавши частину завдань, фігурант самовільно залишивши частину та переховувався у родичів, паралельно "зливши" координати свого місця служби окупантам.

Затримання та покарання

Спецслужбам вдалося задокументувати кожний крок "кроту". Під час обшуку за місцем його переховування вилучили мобільний телефон із доказами листування з ФСБ.

Наразі злодій перебуває під вартою. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Затриманому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала у Дніпрі російського агента, який готував координати для нових ударів, а саме - передачу локацій реабілітаційних центрів, де проходили лікування українські військові.

Також ми повідомляли, що в Одесі силовики затримали пенсіонера-моряка, котрий виготовляв вибухівку для підривів у місті. Він закладав вибухівку на узбережжі та відправляв координати росіянам.

Крім того, нещодавно контррозвідники СБУ викрили чоловіка, якого російські спецслужби завербували на сайті знайомств. Він коригував удари РФ по Нікополю.

