"Крот" ФСБ в рядах ВСУ: задержан предатель, который наводил ракеты на Днепропетровщину

Днепр, Понедельник 05 января 2026 13:51
"Крот" ФСБ в рядах ВСУ: задержан предатель, который наводил ракеты на Днепропетровщину Фото: СБУ разоблачила корректировщика оккупантов (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Украинские спецслужбы разоблачили агента российской разведки в Вооруженных силах Украины. Житель Днепра помогал России наносить удары и следил за украинскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Вербовка через соцсети

Следствие установило, что фигурант попал в поле зрения российских спецслужб осенью 2025 года из-за своих прокремлевских комментариев в Telegram. Его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ.

По указанию куратора, мужчина мобилизовался в ряды ВСУ. Он получил назначение в тыловую воинскую часть, что позволило ему собирать разведданные об украинских защитниках непосредственно на месте.

Корректировка огня и побег

Для выполнения задач предатель использовал камеру смартфона:

  • фиксировал локации пунктов базирования подразделений;
  • обозначив геолокацию объектов на электронных картах;
  • передавал данные для подготовки ракетно-дронных атак.

Выполнив часть задач, фигурант самовольно оставив часть и скрывался у родственников, параллельно "слив" координаты своего места службы оккупантам.

Задержание и наказание

Спецслужбам удалось задокументировать каждый шаг "крота". Во время обыска по месту его укрытия изъяли мобильный телефон с доказательствами переписки с ФСБ.

Сейчас вор находится под стражей. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Задержанному грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

&quot;Крот&quot; ФСБ в рядах ВСУ: задержан предатель, который наводил ракеты на Днепропетровщину

Напомним, ранее СБУ задержала в Днепре российского агента, который готовил координаты для новых ударов, а именно — передачу локаций реабилитационных центров, где проходили лечение украинские военные.

Также мы сообщали, что в Одессе силовики задержали пенсионера-моряка, который изготавливал взрывчатку для подрывов в городе. Он закладывал взрывчатку на побережье и отправлял координаты россиянам.

Кроме того, недавно контрразведчики СБУ разоблачили мужчину, которого российские спецслужбы завербовали на сайте знакомств. Он корректировал удары РФ по Никополю.

Служба безопасности Украины
