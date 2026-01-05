"Крот" ФСБ в рядах ВСУ: задержан предатель, который наводил ракеты на Днепропетровщину

Украинские спецслужбы разоблачили агента российской разведки в Вооруженных силах Украины. Житель Днепра помогал России наносить удары и следил за украинскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ .

Вербовка через соцсети

Следствие установило, что фигурант попал в поле зрения российских спецслужб осенью 2025 года из-за своих прокремлевских комментариев в Telegram. Его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ.

По указанию куратора, мужчина мобилизовался в ряды ВСУ. Он получил назначение в тыловую воинскую часть, что позволило ему собирать разведданные об украинских защитниках непосредственно на месте.

Корректировка огня и побег

Для выполнения задач предатель использовал камеру смартфона:

фиксировал локации пунктов базирования подразделений;

обозначив геолокацию объектов на электронных картах;

передавал данные для подготовки ракетно-дронных атак.

Выполнив часть задач, фигурант самовольно оставив часть и скрывался у родственников, параллельно "слив" координаты своего места службы оккупантам.

Задержание и наказание

Спецслужбам удалось задокументировать каждый шаг "крота". Во время обыска по месту его укрытия изъяли мобильный телефон с доказательствами переписки с ФСБ.