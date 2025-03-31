"Кришував чорний імпорт" електроніки. СБУ затримала посадовця митниці у Львівські області

СБУ та Національна поліція затримали очільника митного поста на Львівщині, який організував незаконний імпорт електроніки в Україну. Посадовець отримував хабарі від імпортерів за сприяння у "чорному" ввезенні техніки без розмитнення.
Згідно з розслідуванням, митник допомагав бізнесменам обходити митні процедури, за що отримував чималі гроші.
У одному з випадків, через його дії, в Україну було ввезено техніки на суму понад 15 млн гривень, при цьому він отримав 23 тисячі доларів США.
Щоб реалізувати оборудку, чиновник вносив фальшиві дані до системи митного оформлення.
Затримали митника після того, як він отримав усю суму неправомірної вигоди. Під час обшуку в його автомобілі знайшли готівку, яку він отримав від злочинної діяльності.
Зараз йому пред'явлено підозру за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України - прийняття хабаря.
Митнику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна, і триває розслідування для виявлення інших осіб, які були причетні до цієї злочинної схеми.