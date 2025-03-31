UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

"Кришував чорний імпорт" електроніки. СБУ затримала посадовця митниці у Львівські області

Фото: СБУ затримала посадовця митниці (SecurSerUkraine)
Автор: Владислава Ткаченко

СБУ затримали керівника митного поста на Львівщині. Він допомагав бізнесменам обходити митні процедури та уникати платежів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

СБУ та Національна поліція затримали очільника митного поста на Львівщині, який організував незаконний імпорт електроніки в Україну. Посадовець отримував хабарі від імпортерів за сприяння у "чорному" ввезенні техніки без розмитнення.

Згідно з розслідуванням, митник допомагав бізнесменам обходити митні процедури, за що отримував чималі гроші.

У одному з випадків, через його дії, в Україну було ввезено техніки на суму понад 15 млн гривень, при цьому він отримав 23 тисячі доларів США.

Фото: Служба безпеки України

Щоб реалізувати оборудку, чиновник вносив фальшиві дані до системи митного оформлення.

Затримали митника після того, як він отримав усю суму неправомірної вигоди. Під час обшуку в його автомобілі знайшли готівку, яку він отримав від злочинної діяльності.

Зараз йому пред'явлено підозру за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України - прийняття хабаря.

Митнику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна, і триває розслідування для виявлення інших осіб, які були причетні до цієї злочинної схеми.

Нагадаємо, що раніше Державне бюро розслідувань викрило схему продажу "липових" довідок у Миколаївському ТЦК.

Незадовго до того у Сумській області викрили працівницю ТЦК, яка вимагала гроші за уникнення мобілізації.

Відомо, що загалом протягом минулого року в Україні викрили 120 посадовців ТЦК та МСЕК за переправлення чоловіків за кордон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниНаціональна поліціяСхеми шахраїв