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"Крышевал черный импорт" электроники. СБУ задержала чиновника таможни во Львовской области

Фото: СБУ задержала чиновника таможни (SecurSerUkraine)
Автор: Владислава Ткаченко

СБУ задержали руководителя таможенного поста во Львовской области. Он помогал бизнесменам обходить таможенные процедуры и избегать платежей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

СБУ и Национальная полиция задержали главу таможенного поста на Львовщине, который организовал незаконный импорт электроники в Украину. Чиновник получал взятки от импортеров за содействие в "черном" ввозе техники без растаможки.

Согласно расследованию, таможенник помогал бизнесменам обходить таможенные процедуры, за что получал немалые деньги.

В одном из случаев, из-за его действий, в Украину было ввезено техники на сумму более 15 млн гривен, при этом он получил 23 тысячи долларов США.

Фото: Служба безопасности Украины

Чтобы реализовать сделку, чиновник вносил фальшивые данные в систему таможенного оформления.

Задержали таможенника после того, как он получил всю сумму неправомерной выгоды. Во время обыска в его автомобиле нашли наличные, которые он получил от преступной деятельности.

Сейчас ему предъявлено подозрение по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины - принятие взятки.

Таможеннику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества, и продолжается расследование для выявления других лиц, которые были причастны к этой преступной схеме.

Напомним, что ранее Государственное бюро расследований разоблачило схему продажи "липовых" справок в Николаевском ТЦК.

Незадолго до того в Сумской области разоблачили работницу ТЦК, которая требовала деньги за избежание мобилизации.

Известно, что всего в течение прошлого года в Украине разоблачили 120 должностных лиц ТЦК и МСЭК за переправку мужчин за границу.

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