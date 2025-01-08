У Сумській області викрили працівницю ТЦК, яка вимагала гроші за уникнення мобілізації

У Сумській області правоохоронці затримали працівницю територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час отримання хабаря. Жінка вимагала гроші за уникнення мобілізації.

Жінку затримали в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом. Їй повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Наразі триває слідство.

Працівниця ТЦК у Сумській області вимагала 3000 доларів за уникнення мобілізації до лав Збройних сил України (ЗСУ). Правоохоронці затримали її під час передачі грошей. Оперативні заходи провели слідчі ГУНП в Сумській області спільно з Управлінням стратегічних розслідувань, військовою контррозвідкою СБУ та під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури.

Раніше РБК-Україна розповідало, що ДБР за рік викрило 120 посадовців, яких підозрюють у створенні схем для незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. Найчастіше фігурантами розслідувань ставали працівники ТЦК, МСЕК, лікарі та правоохоронці.

Також ми писали, що у Львові розслідуватимуть конфлікт між співробітниками ТЦК та громадянином, який порушив правила військового обліку. Як повідомили у ТЦК, група оповіщення виявила чоловіка, який підлягає мобілізації, і запропонувала йому пройти до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії. Однак, за словами військових, чоловік поводився агресивно, що призвело до застосування сили.

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