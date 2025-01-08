В Україні за рік викрили 120 посадовців ТЦК та МСЕК за переправлення чоловіків за кордон
ДБР за рік викрило 120 українських посадовців. Їх підозрюють в організації схем незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань в Telegram.
Як зазначається, у 2024 році працівники ДБР розслідували 287 кримінальних проваджень щодо таких фактів. Підозру отримали 120 посадовців, до суду скеровано 61 обвинувальний акт. Серед фігурантів найчастіше траплялися працівники ТЦК, МСЕК, лікарі та правоохоронці.
Сума лише задокументованих хабарів склала 11 млн 400 тисяч гривень. Завдяки ДБР було арештовано майно фігурантів загальною вартістю майже 11 млн гривень.
Для переправлення чоловіків за кордон організатори схем найчастіше використовували підроблені діагнози, оформлювали "клієнтів" як волонтерів та водіїв гуманітарних вантажів, знімали з військового обліку через відкриття фіктивних кримінальних проваджень тощо.
Також поширені схеми переправлення чоловіків через кордон поза пунктами пропуску або за допомогою "липового" одруження на особі з інвалідністю.
Виїзд чоловіків в України
Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни в Україні діє загальна мобілізація. Під час мобілізації військовозобов'язаним чоловікам заборонено виїжджати з країни. Покинути територію України можуть лише деякі категорії військовозобов'язаних, якщо мають на це юридичні підстави.
Правоохоронці відкрили сотні кримінальних справ щодо незаконного перетину кордону військовозобов'язаними та організації схем виїзду.
Так, нещодавно прикордонники затримали відразу 17 втікачів на кордоні з Угорщиною. За можливість незаконно виїхати з країни кожен із них заплатив від 3 до 12 тисяч доларів.
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