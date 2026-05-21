Кришування "пікантного бізнесу": суд обрав запобіжні заходи для "топів" Нацполу

За інформацією правоохоронців, посадовці поліції та наближені до них особи могли отримувати хабарі за забезпечення роботи приміщень, де знімали контент "18+".

"Усім п'ятьом підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави", - зазначили в ОГП.

Ідеться про такі суми:

начальнику ГУНП в Івано-Франківській області - 7 млн гривень застави;

заступнику начальника ГУНП в Івано-Франківській області - 5 млн гривень застави;

першому заступнику начальника слідчого управління ГУНП в Тернопільській області - 5 млн гривень застави;

заступнику начальника ГУНП в Житомирській області - 1 млн 164 тисяч гривень застави;

водієві заступника Міністра внутрішніх справ України - 8 млн гривень застави.

У рамках обшуків поліція вже вилучила елітні автомобілі, готівку та інше майно загальною вартістю 22,6 млн гривень.