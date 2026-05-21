Кришування "пікантного бізнесу": суд обрав запобіжні заходи для "топів" Нацполу

19:48 21.05.2026 Чт
2 хв
Підозрюваними є топ-посадовці Нацполіції з трьох областей
aimg Іван Носальський
Фото: топ-чиновникам Нацполіції оголосили про підозру (t.me/ruslan_kravchenko_ua)

Суд узяв під варту п'ятьох фігурантів справи про кришування "пікантного бізнесу". Йдеться про топчиновників Нацполіції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора в Telegram.

За інформацією правоохоронців, посадовці поліції та наближені до них особи могли отримувати хабарі за забезпечення роботи приміщень, де знімали контент "18+".

"Усім п'ятьом підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави", - зазначили в ОГП.

Ідеться про такі суми:

  • начальнику ГУНП в Івано-Франківській області - 7 млн гривень застави;
  • заступнику начальника ГУНП в Івано-Франківській області - 5 млн гривень застави;
  • першому заступнику начальника слідчого управління ГУНП в Тернопільській області - 5 млн гривень застави;
  • заступнику начальника ГУНП в Житомирській області - 1 млн 164 тисяч гривень застави;
  • водієві заступника Міністра внутрішніх справ України - 8 млн гривень застави.

У рамках обшуків поліція вже вилучила елітні автомобілі, готівку та інше майно загальною вартістю 22,6 млн гривень.

Схема з кришуванням бізнесу "18+"

Нагадаємо, вчора, 20 травня, стало відомо, що очільників поліції у трьох областях викрили на схемі кришування "пікантного бізнесу".

Підозрюваними виявилися керівники обласних управлінь поліції одразу в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях.

За інформацією правоохоронців, посередником у схемі був водій одного із заступників міністра внутрішніх справ.

