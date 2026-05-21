Крышевание "пикантного бизнеса": суд избрал меры пресечения для "топов" Нацпола

Суд взял под стражу пятерых фигурантов дела о крышевании "пикантного бизнеса". Речь о топ-чиновниках Нацполиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Telegram.
По информации правоохранителей, чиновники полиции и приближенные к ним лица могли получать взятки за обеспечение работы помещений, где снимали контент "18+".
"Всем пяти подозреваемым суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога", - отметили в ОГП.
Речь о следующих суммах:
В рамках обысков полиция уже изъяла элитные автомобили, наличку и другое имущество общей стоимостью 22,6 млн гривен.
Напомним, вчера, 20 мая, стало известно, что руководителей полиции в трех областях разоблачили на схеме крышевания "пикантного бизнеса".
Подозреваемыми оказались руководители областных управлений полиции сразу в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях.
По информации правоохранителей, посредником в схеме был водитель одного из заместителей министра внутренних дел.