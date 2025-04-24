На криптовалюти в Україні введуть податки. Але буде відстрочка

Як повідомив депутат, фінансовий комітет підтримав до першого читання доопрацьований законопроєкт про регулювання та оподаткування віртуальних активів.

"Передбачається пільговий період оподаткування для 2026 року на рівні 5%", - написав він.

Раніше голова фінансового комітету Данило Гетманцев повідомив, що "протягом року людина може продати й задекларувати свій дохід від криптоактивів за ставкою 5% без підтвердження витрат на їх придбання в минулому".

Законопроєкт про віртуальні активи

Гетманцев розповів, що законопроєкт об’єднує всі основні питання щодо криптоактивів, у тому числі регулювання обігу, статус регуляторів, оподаткування

Зокрема, запропонована "найпростіша" модель податків - оподаткування прибутку. "Тобто оподатковується різниця між тим, що власник криптоактиву протягом звітного річного податкового періоду витратив на придбання криптоактивів, і тими доходами, які він отримав від продажу цих активів", - пояснив депутат.