З біткоїнів хочуть збирати податки: у Раді запропонували модель

У Верховній Раді хочуть збирати податки з доходів українців від криптовалют. Депутати готують модель для ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фінансового комітету Ради Данила Гетманцева в Telegram .

Гетманцев повідомив, що законопроєкт про віртуальні активи розглянуть на комітеті 24 квітня.

"Складний документ, який об’єднує всі основні питання щодо криптоактивів. Регулювання обігу, статус регуляторів, оподаткування", - написав він.

Зокрема, запропонована "найпростіша" модель податків - оподаткування прибутку. "Тобто оподатковується різниця між тим, що власник криптоактиву протягом звітного річного податкового періоду витратив на придбання криптоактивів, і тими доходами, які він отримав від продажу цих активів", - пояснив депутат від "Слуги народу".

Крім того, передбачений перехідний період. "Передбачається, що протягом року людина може продати й задекларувати свій дохід від криптоактивів за ставкою 5% без підтвердження витрат на їх придбання в минулому", - додав Гетманцев.

Регулювання ринку криптовалют

Нагадаємо, у Меморандумі з МВФ за грудень 2024 року з'явився пункт, за яким Україна оновить законодавство щодо регулювання криптовалют. Національний банк України та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР)підготують відповідні зміни за технічної допомоги МВФ. Документ також встановить, який з цих органів стане головним регулятором криптовалютного ринку в Україні.

НКЦПФР в березні представила свій проєкт Моделі регулювання та нагляду на ринку віртуальних активів України.

У НБУ заявили, що законопроєкт про віртуальні активи в Україні із розподілом повноважень регуляторів буде підготовлено до жовтня 2025 року.