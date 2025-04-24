На криптовалюти в Україні введуть податки. Але буде відстрочка
В Україні готують комплексний закон про віртуальні активи. Планується запровадження податків з криптовалют.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железянка в Telegram.
Як повідомив депутат, фінансовий комітет підтримав до першого читання доопрацьований законопроєкт про регулювання та оподаткування віртуальних активів.
"Передбачається пільговий період оподаткування для 2026 року на рівні 5%", - написав він.
Раніше голова фінансового комітету Данило Гетманцев повідомив, що "протягом року людина може продати й задекларувати свій дохід від криптоактивів за ставкою 5% без підтвердження витрат на їх придбання в минулому".
Законопроєкт про віртуальні активи
Гетманцев розповів, що законопроєкт об’єднує всі основні питання щодо криптоактивів, у тому числі регулювання обігу, статус регуляторів, оподаткування
Зокрема, запропонована "найпростіша" модель податків - оподаткування прибутку. "Тобто оподатковується різниця між тим, що власник криптоактиву протягом звітного річного податкового періоду витратив на придбання криптоактивів, і тими доходами, які він отримав від продажу цих активів", - пояснив депутат.
Регулювання ринку криптовалют
Нагадаємо, у Меморандумі з МВФ за грудень 2024 року з'явився пункт, за яким Україна оновить законодавство щодо регулювання криптовалют. Національний банк України та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР)підготують відповідні зміни за технічної допомоги МВФ. Документ також встановить, який з цих органів стане головним регулятором криптовалютного ринку в Україні.
НКЦПФР в березні представила свій проєкт Моделі регулювання та нагляду на ринку віртуальних активів України.
У НБУ заявили, що законопроєкт про віртуальні активи в Україні із розподілом повноважень регуляторів буде підготовлено до жовтня 2025 року.
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