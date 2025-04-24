На криптовалюты в Украине введут налоги. Но будет отсрочка

В Украине готовят комплексный закон о виртуальных активах. Планируется введение налогов с криптовалют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железянка в Telegram .

Как сообщил депутат, финансовый комитет поддержал к первому чтению доработанный законопроект о регулировании и налогообложении виртуальных активов.

"Предусматривается льготный период налогообложения для 2026 года на уровне 5%", - написал он.

Ранее глава финансового комитета Даниил Гетманцев сообщил, что "в течение года человек может продать и задекларировать свой доход от криптоактивов по ставке 5% без подтверждения расходов на их приобретение в прошлом".

Законопроект о виртуальных активах

Гетманцев рассказал, что законопроект объединяет все основные вопросы по криптоактивам, в том числе регулирование обращения, статус регуляторов, налогообложение

В частности, предложена самая "простая" модель налогов - налогообложение прибыли. "То есть облагается налогом разница между тем, что владелец криптоактива в течение отчетного годового налогового периода потратил на приобретение криптоактивов, и теми доходами, которые он получил от продажи этих активов", - пояснил депутат.