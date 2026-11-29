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Запуск у 2027-му: базові ринкові та податкові правила запрацюють із 1 липня 2027 року, старт процедур авторизації – з 1 травня, окремі норми – з 1 січня 2028-го.

Податок для фізосіб і P2P: базова ставка – 23% (18% ПДФО + 5% військового збору) з позитивного річного фінансового результату; P2P-продажі за гривні також враховуються.

Пільгове вікно до 2029-го: на продаж за кошти старих активів до 31 грудня 2028 року можна обрати 10% (5% + 5%) від усієї суми продажу без доведення давніх витрат.

Регулятори: НБУ відповідає за токени електронних грошей і обмін крипти на кошти, НКЦПФР – за ART, OTHERS та решту криптосервісів.

Бар'єр фінмоніторингу: податки не скасовують AML/KYC – доступ до гривні та розрахунків залежатиме від правил і роз'яснень НБУ, податкової та банків.

25 листопада 2026 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10225-д у другому читанні та в цілому. У першому читанні його підтримали ще у вересні 2025 року: тоді за основу проголосували 246 депутатів.

Основна дата старту – 1 липня 2027 року. Частина процедур почнеться раніше (з 1 травня 2027-го), а окремі норми – пізніше (з 1 січня 2028-го).

Закон потрібен, бо крипторинок в Україні давно існує й без нього. За даними Chainalysis, у 2026 році країна посіла 7-ме місце серед 117 країн за прийняттям криптовалют. За рік вона піднялася на одну сходинку.

Про масштаб розповів засновник біржі WhiteBIT і президент W Group Володимир Носов: "у рейтингу Chainalysis 2026 року вона (Україна – ред.) посідає 7-ме місце серед 117 країн і 6-те за обсягом транскордонних криптопереказів. Обсяг української криптоекономіки за останній рік склав 128,3 млрд доларів, а роздрібні P2P-перекази стейблкоїнів в Україну – 2,41 млрд доларів".

Для Носова закон – це шанс перетворити технологічне лідерство України на економічну перевагу. Він також підкреслює: "правила, ухвалені за згодою всіх регуляторів, мають значно більше шансів ефективно запрацювати на практиці". Парламент, Нацбанк і Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) погодили спірні положення ще до голосування.

Нова архітектура: три види токенів і два регулятори

Закон визначає криптоактив як "цифрову річ". Його модель узгоджена з MiCA – єдиними правилами для крипторинку в Європейському Союзі. Юристка практики Технологій та інвестицій Juscutum Дар’я Нечепуренко розповіла РБК-Україна, що токени поділяють на три групи:

токени з прив’язкою до активів (ART);

токени електронних грошей (EMT);

інші віртуальні активи (OTHERS) – зокрема децентралізовані, сервісні токени та NFT.

Для кожної групи – свої правила. Щоб запропонувати "інший" токен, за загальним правилом потрібна біла книга (опис проєкту) та повідомлення НКЦПФР. Для ART потрібні резерви й право власника на погашення. EMT випускають за номіналом під фактично отримані кошти, а в Україні – з номіналом у гривні.

Окрема тема – стейблкоїни. В пресслужбі НКЦПФР пояснили РБК-Україна: "Якщо стейблкоїн прив’язаний (передбачає підтримання своєї стабільної вартості шляхом прив’язки до вартості) виключно до однієї офіційної валюти, то це EMT, якщо ж він прив’язаний до кошика офіційних валют або інших активів, то це ART". Від цього залежить і наглядач: EMT – Нацбанк, ART та OTHERS – НКЦПФР.

У листопаді 2026 року НБУ критикував законопроєкт саме за те, що він дозволяв виходити на український ринок іноземним токенам, які фактично виконують функції електронних грошей, але можуть не підпадати під належний нагляд у країні емісії. Регулятор вимагав права оцінювати ризики таких активів й обмежувати їхній обіг так само, як і українських токенів, бо ринок криптоактивів не повинен підривати довіру до гривні та монетарний суверенітет.

До другого читання цю вимогу врахували: у законі з'явився контроль допуску іноземних токенів. Для українців це стосується й звичних доларових стейблкоїнів – за логікою закону вони належать до EMT, а отже, потрапляють у сферу нагляду НБУ.

Так само розділено й послуги. Нацбанк авторизує тих, хто обмінює віртуальні активи на гроші, а НКЦПФР – решту: зберігання, торговельні майданчики, обмін активів на інші активи, виконання замовлень і переказ. У фінмоніторингу повноваження поділили за типом учасника, а Комісія й НБУ домовилися співпрацювати щодо тих, хто під наглядом обох.

У фінальній редакції закону враховано й пропозиції НБУ щодо усунення регуляторних прогалин та штучних обмежень під час авторизації. Для ринку це означає менші ризики монополізації та більш прозорі умови входу для нових гравців.

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Правила стосуються того, що компанія реально робить, а не назви проєкту. Дар’я Нечепуренко підкреслює: авторизація одного виду діяльності не покриває інші. Компанія повинна мати відповідну форму, місце ефективного управління, директорів-резидентів, капітал і окремо зберігати кошти клієнтів.

Є й "російський слід". Носов підтримує перевірку кінцевих бенефіціарів під час авторизації.

"Для WhiteBIT це послідовна позиція, якої компанія дотримується з 2022 року, коли припинила обслуговування користувачів із росії та білорусі, попри втрату близько 30% користувацької бази, – каже Носов. – Ми переконані, що такий самий стандарт має бути обов’язковим для всіх учасників українського ринку".

Також він закликає узгодити правила з MiCA. WhiteBIT EU у червні 2026 року отримала в Австрії авторизацію за цим регламентом.

Перехідний період: чи встигнуть регулятори, біржі та банки

Закон не вмикає всі норми одночасно, а розтягує їхній запуск на кілька етапів, щоб ринок і регулятори встигли підготуватися. Юристка з Juscutum виділяє три ключові дати перехідного періоду:

1 травня 2027 року – НКЦПФР має забезпечити можливість розпочати процедури авторизації. "Це дата початку процедур, а не автоматичного початку дії авторизацій";

1 липня 2027 року – набирають чинності основні ринкові та податкові правила;

1 січня 2028 року – стартують положення про реєстри, повідомлення про порушення та захист інформаторів.

У НКЦПФР нагадують: "всі ми знаємо, що ринок віртуальних активів існує вже сьогодні і частина учасників цього ринку повинна буде пройти процедуру авторизації в Комісії для того, щоб продовжити свою діяльність з 01.07.2027".

Тому Комісія запропонувала закріпити в законі обов’язок до 1 травня 2027 року ухвалити акти про авторизацію та правила роботи. Тоді чинні гравці зможуть подати документи з 1 травня й працювати далі з 1 липня без перерви для клієнтів. За словами регулятора, "такі пропозиції Комісії були направлені на забезпечення плавного переходу до регулювання у 2027 році".

У бізнеса своя думка. Регіональний керівник Binance у Центральній та Східній Європі, Центральній Азії та Африці Кирило Хом’яков у відповідь на запит РБК-Україна зауважив: міжнародним компаніям простіше, бо вони вже мають технології й досвід на регульованих ринках. Але вирішальною буде завчасність остаточних вимог. І не лише вона…

"Отримання ліцензії автоматично не дає доступу до банківської інфраструктури, – запевнив Кирило Хом’яков. – Щоб запустити пряме поповнення рахунків і виведення коштів у гривні, потрібно, зокрема, узгодити з банками процедури фінансового моніторингу й управління ризиками та провести технічну інтеграцію".

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В компанії WhiteBIT вважають, що перехідного періоду до липня 2027 року може вистачити платформам, які вже мають розвинені комплаєнс-процеси та досвід роботи за міжнародними стандартами. Проте реалістичність терміну критично залежить від швидкості регуляторів.

"У найближчі місяці мають бути затверджені всі необхідні підзаконні акти, процедури авторизації та ліцензійні вимоги, а також забезпечена узгоджена робота НКЦПФР і НБУ. Окремо варто враховувати інтеграцію з банківською системою", – пояснили РБК-Україна у пресслужбі WhiteBIT.

Компанія нагадує, що вже має досвід проходження MiCA. У червні 2026 року компанія отримала авторизацію в Австрії і готова застосовувати цей досвід в Україні.

Якщо все робити паралельно, часу може вистачити. Якщо вимоги з’являться пізно, повноцінні місцеві сервіси запустяться із запізненням.

"Саме ухвалення закону не змінює автоматично чинних умов обслуговування користувачів міжнародних криптовалютних платформ і не означає автоматичного передавання їхніх даних українським регуляторним чи податковим органам, – розвіює популярні страхи Кирило Хом’яков. – Зміни в умовах обслуговування за новими правилами будуть можливі після набрання законом чинності, отримання необхідної ліцензії та за згодою користувача на перехід на українську ліцензовану платформу".

Податки: стандартна ставка проти перехідного вікна

Тепер про те, що цікавить кожного власника крипти: скільки доведеться заплатити. За загальним правилом – платити треба з прибутку за рік.

Дар’я Нечепуренко пояснює: оподатковується позитивний річний фінансовий результат за ставкою 18% ПДФО плюс 5% військового збору, разом 23%. Людина сама веде облік доходів від продажу, підтверджених витрат і збитків, а потім декларує результат.

Якщо річний результат не перевищує однієї мінімальної зарплати (на 1 січня відповідного року), податок не платять. Але це "умова звільнення, а не відрахування мінімальної зарплати з більшого прибутку".

P2P-продавцям (тим, хто обмінює крипту на гроші напряму з іншими користувачами, де біржа лише зводить сторони) варто знати: продаж криптоактиву за гривні через P2P теж потрапляє в розрахунок.

Юристи наголошують, що окремої податкової ставки чи звільнення для P2P закон не передбачає. Тому варто зберігати історію ордерів, підтвердження купівлі, комісії та записи переказів. А ось обмін одного криптоактиву на інший без грошової доплати за цим режимом не оподатковується.

Разом із тим, для активів, придбаних до набрання чинності законом і проданих за кошти до 31 грудня 2028 року, можна обрати 5% ПДФО плюс 5% військового збору – разом 10%. Але є нюанс: ці 10% рахують від усієї суми продажу, а не від прибутку.

"Багато українців купували криптовалюту ще п’ять або десять років тому, і далеко не в усіх збереглися документи, що підтверджують вартість придбання. Можливість сплатити податок за зниженою ставкою з усієї суми продажу дасть таким користувачам змогу задекларувати дохід без потреби відновлювати історію давніх покупок", – пояснює Кирило Хом’яков.

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У WhiteBIT також вважають, що перехідний режим може стати важливим стимулом для легалізації раніше придбаних активів – особливо для тих, хто купував крипту на різних платформах або через P2P і не зберіг документи. Водночас ефективність вікна залежатиме не лише від ставки.

"Важливо, щоб історія операцій і виписки криптоплатформ визнавалися належним підтвердженням витрат, а вимоги до документів та походження коштів були чіткими й послідовними», – наголошують у компанії. Там переконані: найкращий спосіб протидіяти тіньовому ринку – зробити легальний зручнішим для користувачів.

Пільга вигідна саме тим, хто не може підтвердити витрати. Тому ключовим стане адміністрування. Володимир Носов формулює це прямо: "ефективність податкової моделі визначатимуть не ставки, а адміністрування". На його думку, історія операцій і виписки платформ мають визнаватися підтвердженням витрат, а методика перерахунку в гривню – бути чіткою.

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Є ще одна проблема – обізнаність. За дослідженням Ipsos на замовлення WhiteBIT (червень–липень 2026 року, 650 респондентів віком 18–65 років у містах із населенням понад 100 тис. осіб), 59% опитаних українців вважають, що робота з криптоактивами потребує спеціальних знань.

"Якщо до цього додадуться складні податкові процедури, частина людей просто не наважиться вийти в легальне поле. Тому ці питання варто врегулювати роз’ясненнями Державної податкової служби ще до набрання чинності закону", – каже Носов.

Щодо звітності: надавачі послуг щороку до 31 січня подаватимуть до податкової звіт про всіх клієнтів. А люди звітуватимуть у щорічній декларації.

Але навіть ідеальний податковий механізм – лише половина справи. Найбільше питань там, де гроші з крипти потрапляють до банку.

Банки та фінмоніторинг: чи запрацює легалізація на практиці

Голова комітету з комплаєнсу і фінмоніторингу Асоціації українських банків Ганна Горбенко у відповідь на запит РБК-Україна нагадала: податок і фінмоніторинг – різні речі.

"Запровадження спеціального режиму оподаткування доходів від операцій із віртуальними активами не скасовує вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, які банки зобов’язані виконувати під час обслуговування клієнтів", – зауважила фахівчиня.

Як саме банки перевірятимуть походження коштів від продажу крипти, поки не зрозуміло. Підходи до оцінки ризиків і джерел коштів потребують нових правил від Нацбанку. Тому практика "значною мірою залежатиме від подальшого нормативного регулювання та роз’яснень Національного банку України", зазначає Горбенко.

Позицію регулятора озвучив і голова НБУ Андрій Пишний. Нацбанк очікує, що системне регулювання "створить передумови для розвитку легального та прозорого ринку", виведе його з тіні, посилить захист споживачів та інвесторів, підвищить конкуренцію й прозорість.

Водночас, за словами Пишного, розвиток ринку не повинен загрожувати монетарному суверенітету, стабільності гривні та банківській системі. Тому НБУ зосередиться на ризиках, пов'язаних з обігом токенів електронних грошей, використанням віртуальних активів як платіжного засобу, їхньою конвертацією в гривню та взаємодією з традиційною фінансовою системою.

Окремих вимог до банків щодо AML/KYC чи правила переказів у цьому повідомленні немає. Вони залежатимуть від майбутніх підзаконних актів.

Хом’яков показує ризик на прикладі. Людина купила біткоїн у 2017 році, кілька років торгувала й наростила капітал. Тепер вона хоче купити квартиру або розвинути бізнес. Навіть після декларування й сплати податку банк може запитати про походження початкового капіталу та прибутку від торгівлі. Тому, за його словами, "податкове законодавство й вимоги фінансового моніторингу мають бути узгоджені між собою".

Вихід, на думку Хом’якова, – ризик-орієнтований підхід, який рекомендує Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Простіше кажучи, ретельність перевірки має відповідати рівню ризику операції.

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Блокчейн-аналітика та історія операцій на регульованій платформі допоможуть банкам оцінити походження коштів. Водночас "вимоги фінансового моніторингу варто адаптувати до особливостей цифрових активів без їх послаблення".

Світ рухається в тому ж напрямку. За даними FATF від липня 2026 року, 83% опитаних країн уже ухвалили закони про "правило переказів" (обмін даними про відправника й отримувача), а рік тому таких було 73%.

Готовність банків працювати з криптокомпаніями, за словами Горбенко, залежить і від адаптації внутрішніх систем.

"Поступове впровадження нового регулювання, наявність зрозумілих нормативних вимог та конструктивний діалог між регуляторами й банківською спільнотою сприятимуть формуванню прозорого та безпечного середовища для розвитку ринку віртуальних активів в Україні", – переконана вона.

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Закон відкрив вікно можливостей до 1 липня 2027 року. Але ринок реально вийде "в білу" лише за трьох умов:

регулятори вчасно ухвалять підзаконні акти;

банки та біржі налагодять співпрацю;

податкове адміністрування буде простим.

"Наступний крок – розробка підзаконних актів, які визначать конкретні вимоги до учасників ринку та порядок ліцензування, – резюмує Кирило Хом’яков. – Від того, наскільки швидко та якісно це зроблять, залежить, чи справді закон змінить життя мільйонів українців".