Криптовалютний ринок переживає новий обвал: біткоїн подешевшав до рівня, якого не бачили з вересня 2024 року. Інвестори масово уникають ризикових активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Станом на 23:13 за східним часом у п'ятницю (06:13 за київським часом у суботу) біткоїн втратив 5,10% і коштував 55 830 доларів. Це найнижчий рівень із вересня 2024 року.

Раніше під час торгів криптовалюта дешевшала на 3,57% - до 56 813,68 долара. А ще до цього, у п'ятницю, її ціна вперше із липня опустилася нижче 60 тисяч доларів.

Чому падає біткоїн

Останніми днями криптовалютні ринки опинилися під тиском одразу кількох чинників. Інвесторів непокоїть, чи зможуть масштабні вкладення в інфраструктуру штучного інтелекту принести очікуваний прибуток.

Додаткове занепокоєння викликають зростання вартості запозичень і регуляторні ризики у США після перемоги демократів на проміжних виборах. Серед чинників, які вплинули на настрої ринку, Reuters також називає відхід генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга.

Негативні настрої охопили не лише криптовалюти. Основні фондові індекси США наближалися до найрізкішого тижневого падіння з квітня 2025 року. Тоді ринки різко відреагували на оголошені президентом США Дональдом Трампом мита в межах так званого "Дня визволення".

Що передувало

Нагадаємо, у листопаді біткоїн уже кілька разів оновлював мінімуми. 13 листопада його вартість уперше із серпня опустилася нижче 70 тисяч доларів, а за два дні криптовалюта втратила близько 9%

Додатковим джерелом нестабільності для крипторинку став масштабний злам біржі Binance наприкінці жовтня.