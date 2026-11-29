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Запуск в 2027-м: базовые рыночные и налоговые правила заработают с 1 июля 2027 года, старт процедур авторизации – с 1 мая, отдельные нормы – с 1 января 2028-го.

Налог для физлиц и P2P: базовая ставка – 23% (18% НДФЛ + 5% военного сбора) с положительного годового финансового результата; P2P-продажи за гривны также учитываются.

Льготное окно до 2029-го: на продажу за деньги старых активов до 31 декабря 2028 года можно выбрать 10% (5% + 5%) от всей суммы продажи без доказательства давних расходов.

Регуляторы: НБУ отвечает за токены электронных денег и обмен крипты на деньги, НКЦБФР – за ART, OTHERS и остальные криптосервисы.

Барьер финмониторинга: налоги не отменяют AML/KYC – доступ к гривне и расчетам будет зависеть от правил и разъяснений НБУ, налоговой и банков.

Для каждой группы – свои правила. Чтобы предложить "другой" токен, по общему правилу нужна белая книга (описание проекта) и уведомление НКЦБФР. Для ART нужны резервы и право владельца на погашение. EMT выпускают по номиналу под фактически полученные средства, а в Украине – с номиналом в гривне.

Отдельная тема – стейблкоины. В пресс-службе НКЦБФР объяснили РБК-Украина: "Если стейблкоин привязан (предусматривает поддержание своей стабильной стоимости путем привязки к стоимости) исключительно к одной официальной валюте, то это EMT, если же он привязан к корзине официальных валют или других активов, то это ART". От этого зависит и надзорный орган: EMT – Нацбанк, ART и OTHERS – НКЦБФР.

В ноябре 2026 года НБУ критиковал законопроект именно за то, что он позволял выходить на украинский рынок иностранным токенам, которые фактически выполняют функции электронных денег, но могут не подпадать под надлежащий надзор в стране эмиссии. Регулятор требовал права оценивать риски таких активов и ограничивать их обращение так же, как и украинских токенов, потому что рынок криптоактивов не должен подрывать доверие к гривне и монетарный суверенитет.

Ко второму чтению это требование учли: в законе появился контроль допуска иностранных токенов. Для украинцев это касается и привычных долларовых стейблкоинов – по логике закона они относятся к EMT, а следовательно, попадают в сферу надзора НБУ.

Так же разделены и услуги. Нацбанк авторизует тех, кто обменивает виртуальные активы на деньги, а НКЦБФР – остальных: хранение, торговые площадки, обмен активов на другие активы, выполнение заказов и перевод. В финмониторинге полномочия разделили по типу участника, а Комиссия и НБУ договорились сотрудничать относительно тех, кто под надзором обоих.

В финальной редакции закона учтены и предложения НБУ относительно устранения регуляторных пробелов и искусственных ограничений при авторизации. Для рынка это означает меньшие риски монополизации и более прозрачные условия входа для новых игроков.

25 ноября 2026 года Верховная Рада приняла законопроект №10225-д во втором чтении и в целом. В первом чтении его поддержали еще в сентябре 2025 года: тогда за основу проголосовали 246 депутатов.

Основная дата старта – 1 июля 2027 года. Часть процедур начнется раньше (с 1 мая 2027-го), а отдельные нормы – позже (с 1 января 2028-го).

Закон нужен, потому что крипторынок в Украине давно существует и без него. По данным Chainalysis, в 2026 году страна заняла 7-е место среди 117 стран по принятию криптовалют. За год она поднялась на одну ступень.

О масштабе рассказал основатель биржи WhiteBIT и президент W Group Владимир Носов: "в рейтинге Chainalysis 2026 года она (Украина – ред.) занимает 7-е место среди 117 стран и 6-е по объему трансграничных криптопереводов. Объем украинской криптоэкономики за последний год составил 128,3 млрд долларов, а розничные P2P-переводы стейблкоинов в Украину – 2,41 млрд долларов".

Для Носова закон – это шанс превратить технологическое лидерство Украины в экономическое преимущество. Он также подчеркивает: "правила, принятые с согласия всех регуляторов, имеют значительно больше шансов эффективно заработать на практике". Парламент, Нацбанк и Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) согласовали спорные положения еще до голосования.

Новая архитектура: три вида токенов и два регулятора

Закон определяет криптоактив как "цифровую вещь". Его модель согласована с MiCA – едиными правилами для крипторынка в Европейском Союзе. Юрист практики Технологий и инвестиций Juscutum Дарья Нечепуренкорассказала РБК-Украина, что токены делят на три группы:

токены с привязкой к активам (ART);

токены электронных денег (EMT);

другие виртуальные активы (OTHERS) – в частности децентрализованные, сервисные токены и NFT.

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Правила касаются того, что компания реально делает, а не названия проекта. Дарья Нечепуренко подчеркивает: авторизация одного вида деятельности не покрывает другие. Компания должна иметь соответствующую форму, место эффективного управления, директоров-резидентов, капитал и отдельно хранить средства клиентов.

Есть и "российский след". Носов поддерживает проверку конечных бенефициаров во время авторизации.

"Для WhiteBIT это последовательная позиция, которой компания придерживается с 2022 года, когда прекратила обслуживание пользователей из россии и беларуси, несмотря на потерю около 30% пользовательской базы, – говорит Носов. – Мы убеждены, что такой же стандарт должен быть обязательным для всех участников украинского рынка".

Также он призывает согласовать правила с MiCA. WhiteBIT EU в июне 2026 года получила в Австрии авторизацию по этому регламенту.

Переходный период: успеют ли регуляторы, биржи и банки

Закон не включает все нормы одновременно, а растягивает их запуск на несколько этапов, чтобы рынок и регуляторы успели подготовиться. Юрист из Juscutum выделяет три ключевые даты переходного периода:

1 мая 2027 года – НКЦБФР должна обеспечить возможность начать процедуры авторизации. "Это дата начала процедур, а не автоматического начала действия авторизаций";

1 июля 2027 года – вступают в силу основные рыночные и налоговые правила;

1 января 2028 года – стартуют положения о реестрах, сообщениях о нарушениях и защите информаторов.

В НКЦБФР напоминают: "все мы знаем, что рынок виртуальных активов существует уже сегодня и часть участников этого рынка должна будет пройти процедуру авторизации в Комиссии для того, чтобы продолжить свою деятельность с 01.07.2027".

Поэтому Комиссия предложила закрепить в законе обязанность до 1 мая 2027 года принять акты об авторизации и правила работы. Тогда действующие игроки смогут подать документы с 1 мая и работать дальше с 1 июля без перерыва для клиентов. По словам регулятора, "такие предложения Комиссии были направлены на обеспечение плавного перехода к регулированию в 2027 году".

У бизнеса свое мнение. Региональный руководитель Binance в Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии и Африке Кирилл Хомяков в ответ на запрос РБК-Украина отметил: международным компаниям проще, потому что они уже имеют технологии и опыт на регулируемых рынках. Но решающей будет заблаговременность окончательных требований. И не только она…

"Получение лицензии автоматически не дает доступа к банковской инфраструктуре, – заверил Кирилл Хомяков. – Чтобы запустить прямое пополнение счетов и вывод средств в гривне, нужно, в частности, согласовать с банками процедуры финансового мониторинга и управления рисками и провести техническую интеграцию".

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В компании WhiteBIT считают, что переходного периода до июля 2027 года может хватить платформам, которые уже имеют развитые комплаенс-процессы и опыт работы по международным стандартам. Однако реалистичность срока критически зависит от скорости регуляторов.

"В ближайшие месяцы должны быть утверждены все необходимые подзаконные акты, процедуры авторизации и лицензионные требования, а также обеспечена согласованная работа НКЦБФР и НБУ. Отдельно стоит учитывать интеграцию с банковской системой", – объяснили РБК-Украина в пресс-службе WhiteBIT.

Компания напоминает, что уже имеет опыт прохождения MiCA. В июне 2026 года компания получила авторизацию в Австрии и готова применять этот опыт в Украине.

Если все делать параллельно, времени может хватить. Если требования появятся поздно, полноценные местные сервисы запустятся с опозданием.

"Само принятие закона не меняет автоматически действующих условий обслуживания пользователей международных криптовалютных платформ и не означает автоматической передачи их данных украинским регуляторным или налоговым органам, – развеивает популярные страхи Кирилл Хомяков. – Изменения в условиях обслуживания по новым правилам будут возможны после вступления закона в силу, получения необходимой лицензии и при согласии пользователя на переход на украинскую лицензированную платформу".

Налоги: стандартная ставка против переходного окна

Теперь о том, что интересует каждого владельца крипты: сколько придется заплатить. По общему правилу – платить надо с прибыли за год.

Дарья Нечепуренко объясняет: облагается налогом положительный годовой финансовый результат по ставке 18% НДФЛ плюс 5% военного сбора, вместе 23%. Человек сам ведет учет доходов от продажи, подтвержденных расходов и убытков, а затем декларирует результат.

Если годовой результат не превышает одной минимальной зарплаты (на 1 января соответствующего года), налог не платят. Но это "условие освобождения, а не вычет минимальной зарплаты из большей прибыли".

P2P-продавцам (тем, кто обменивает крипту на деньги напрямую с другими пользователями, где биржа лишь сводит стороны) стоит знать: продажа криптоактива за гривны через P2P тоже попадает в расчет.

Юристы подчеркивают, что отдельной налоговой ставки или освобождения для P2P закон не предусматривает. Поэтому стоит сохранять историю ордеров, подтверждения покупки, комиссии и записи переводов. А вот обмен одного криптоактива на другой без денежной доплаты по этому режиму не облагается налогом.

Вместе с тем для активов, приобретенных до вступления закона в силу и проданных за деньги до 31 декабря 2028 года, можно выбрать 5% НДФЛ плюс 5% военного сбора – вместе 10%. Но есть нюанс: эти 10% считают от всей суммы продажи, а не от прибыли.

"Многие украинцы покупали криптовалюту еще пять или десять лет назад, и далеко не у всех сохранились документы, подтверждающие стоимость приобретения. Возможность уплатить налог по сниженной ставке со всей суммы продажи даст таким пользователям возможность задекларировать доход без необходимости восстанавливать историю давних покупок", – объясняет Кирилл Хомяков.

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В WhiteBIT также считают, что переходный режим может стать важным стимулом для легализации ранее приобретенных активов – особенно для тех, кто покупал крипту на разных платформах или через P2P и не сохранил документы. В то же время эффективность окна будет зависеть не только от ставки.

"Важно, чтобы история операций и выписки криптоплатформ признавались надлежащим подтверждением расходов, а требования к документам и происхождению средств были четкими и последовательными", – подчеркивают в компании. Там убеждены: лучший способ противодействовать теневому рынку – сделать легальный более удобным для пользователей.

Льгота выгодна именно тем, кто не может подтвердить расходы. Поэтому ключевым станет администрирование. Владимир Носов формулирует это прямо: "эффективность налоговой модели будут определять не ставки, а администрирование". По его мнению, история операций и выписки платформ должны признаваться подтверждением расходов, а методика пересчета в гривну – быть четкой.

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Есть еще одна проблема – осведомленность. Согласно исследованию Ipsos по заказу WhiteBIT (июнь–июль 2026 года, 650 респондентов в возрасте 18–65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек), 59% опрошенных украинцев считают, что работа с криптоактивами требует специальных знаний.

"Если к этому добавятся сложные налоговые процедуры, часть людей просто не решится выйти в легальное поле. Поэтому эти вопросы стоит урегулировать разъяснениями Государственной налоговой службы еще до вступления закона в силу", – говорит Носов.

Что касается отчетности: поставщики услуг ежегодно до 31 января будут подавать в налоговую отчет обо всех клиентах. А люди будут отчитываться в ежегодной декларации.

Но даже идеальный налоговый механизм – лишь половина дела. Больше всего вопросов там, где деньги из крипты попадают в банк.

Банки и финмониторинг: заработает ли легализация на практике

Глава комитета по комплаенсу и финмониторингу Ассоциации украинских банков Анна Горбенко в ответ на запрос РБК-Украина напомнила: налог и финмониторинг – разные вещи.

"Введение специального режима налогообложения доходов от операций с виртуальными активами не отменяет требований законодательства в сфере финансового мониторинга, которые банки обязаны выполнять при обслуживании клиентов", – отметила специалист.

Как именно банки будут проверять происхождение средств от продажи крипты, пока непонятно. Подходы к оценке рисков и источников средств требуют новых правил от Нацбанка. Поэтому практика "в значительной степени будет зависеть от дальнейшего нормативного регулирования и разъяснений Национального банка Украины", отмечает Горбенко.

Позицию регулятора озвучил и глава НБУ Андрей Пышный. Нацбанк ожидает, что системное регулирование "создаст предпосылки для развития легального и прозрачного рынка", выведет его из тени, усилит защиту потребителей и инвесторов, повысит конкуренцию и прозрачность.

В то же время, по словам Пышного, развитие рынка не должно угрожать монетарному суверенитету, стабильности гривны и банковской системе. Поэтому НБУ сосредоточится на рисках, связанных с обращением токенов электронных денег, использованием виртуальных активов в качестве платежного средства, их конвертацией в гривну и взаимодействием с традиционной финансовой системой.

Отдельных требований к банкам относительно AML/KYC или правил переводов в этом сообщении нет. Они будут зависеть от будущих подзаконных актов.

Хомяков показывает риск на примере. Человек купил биткоин в 2017 году, несколько лет торговал и нарастил капитал. Теперь он хочет купить квартиру или развить бизнес. Даже после декларирования и уплаты налога банк может спросить о происхождении начального капитала и прибыли от торговли. Поэтому, по его словам, "налоговое законодательство и требования финансового мониторинга должны быть согласованы между собой".

Выход, по мнению Хомякова, – риск-ориентированный подход, который рекомендует Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Проще говоря, тщательность проверки должна соответствовать уровню риска операции.

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Блокчейн-аналитика и история операций на регулируемой платформе помогут банкам оценить происхождение средств. В то же время "требования финансового мониторинга стоит адаптировать к особенностям цифровых активов без их ослабления".

Мир движется в том же направлении. По данным FATF от июля 2026 года, 83% опрошенных стран уже приняли законы о "правиле переводов" (обмен данными об отправителе и получателе), а год назад таких было 73%.

Готовность банков работать с криптокомпаниями, по словам Горбенко, зависит и от адаптации внутренних систем.

"Постепенное внедрение нового регулирования, наличие понятных нормативных требований и конструктивный диалог между регуляторами и банковским сообществом будут способствовать формированию прозрачной и безопасной среды для развития рынка виртуальных активов в Украине", – убеждена она.

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Закон открыл окно возможностей до 1 июля 2027 года. Но рынок реально выйдет "в белую" только при трех условиях:

регуляторы вовремя примут подзаконные акты;

банки и биржи наладят сотрудничество;

налоговое администрирование будет простым.

"Следующий шаг – разработка подзаконных актов, которые определят конкретные требования к участникам рынка и порядок лицензирования, – резюмирует Кирилл Хомяков. – От того, насколько быстро и качественно это сделают, зависит, действительно ли закон изменит жизнь миллионов украинцев".