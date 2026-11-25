Верховна Рада ухвалила нові правила для ринку криптовалют: що це змінює
Верховна Рада ухвалила закон про ринок криптовалют. Документ також визначає, які податки сплачуватимуть із таких операцій і коли нові правила почнуть діяти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду.
Закон № 10225-д ухвалили в другому читанні та в цілому. За нього проголосував 271 народний депутат, проти - 8.
Документ визначає правила роботи з віртуальними активами та встановлює вимоги до учасників ринку. Крім того, у ньому прописано порядок оподаткування таких операцій.
Закон набуде чинності з 1 липня 2027 року. Легалізація ринку криптовалют - одне зі зобов'язань України перед Євросоюзом у межах програми Ukraine Facility.
Що змінює закон для ринку
Постачальники послуг із віртуальними активами, зокрема криптобіржі, мають пройти авторизацію. Протягом 60 днів вони повинні стати на облік і щороку подавати звітність про операції резидентів України.
За порушення передбачили штрафи. Поки ринок адаптується, їх суттєво зменшать. Також закон прописує правила зберігання активів клієнтів і захисту їхніх прав.
Окремо заборонили недобросовісну рекламу віртуальних активів. Зокрема, не можна просувати криптовалюти як платіжний засіб в Україні чи обіцяти гарантований прибуток.
Регулювати ринок буде Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Національний банк здійснюватиме нагляд за частиною електронних грошей.
Також закон посилює фінансовий моніторинг і перевірку, звідки взялися кошти, - так само, як у банках. Для людей, які повідомляють про порушення, передбачили правовий захист.
Як оподатковуватимуть операції
Податок запроваджують за аналогією з цінними паперами. Фізичні особи платитимуть лише з прибутку за підсумками року.
Не оподатковуватимуть обмін одних віртуальних активів на інші, прибуток у межах однієї мінімальної заробітної плати та токени, отримані безоплатно.
Для вже наявних активів до кінця 2028 року діятиме пільгова ставка 5%+5%. Далі вона становитиме 18%+5%.
Операції з випуску та обміну віртуальних активів звільнили від податку на додану вартість. Постачальникам таких послуг заборонили працювати на спрощеній системі оподаткування.
Як повідомляло РБК-Україна, у Мін'юсті пояснили, як чиновникам декларувати криптовалюту.
У декларації треба вказати назву активу, точну кількість монет, дату придбання та вартість у гривнях.
Також ми писали, що з 1 січня 2027 року в Україні запрацює Єдина система нотаріату.
Вона об'єднає чотири основні нотаріальні реєстри та дасть нотаріусам доступ до державних баз даних.