Криптобіржа, майнінг чи винагорода в іграх. Як отримати криптовалюту та заробляти на ній

Світ криптовалют відкриває широкі можливості для пасивного заробітку. Проте щоб стати власником цифрових активів, потрібні інвестиції у вигляді грошових коштів або часу. Загалом існує кілька способів отримання криптовалюти, кожен із яких має свої особливості.

Докладніше про те, звідки можна взяти криптовалюту – в матеріалі РБК-Україна нижче.

При підготовці використовувалися: публікації Investopedia, WhiteBit, Binance, інформація з Wikipedia.

Зміст:

Майнінг. Як видобувають цифрові монети

Одним із перших способів отримання криптовалюти та заробітку на ній став майнінг, що дослівно перекладається з англійської як "видобуток".

Цей процес передбачає вирішення складних математичних завдань або криптографічних головоломок. Результатом майнінгу є створення нового блоку транзакцій та його приєднання до блокчейну (своєрідний реєстр чи база даних усіх транзакцій з криптовалютою, що забезпечує прозорість та надійність операцій).

За успішне вирішення завдання майнер отримує винагороду у вигляді криптовалюти.

Більше про майнинг, блокчейн та технології, за якими працює криптовалюта можна дізнатися в окремому матеріалі.

Спочатку для майнінгу використовували персональні комп’ютери, але зараз криптовалюту видобувають за допомогою GPU (графічних процесорів) і ASIC (інтегральних схем, призначених для видобутку криптовалюти).

Це коштовне та енерговитратне обладнання. Тому все більш популярним стає хмарний майнінг, коли користувачі орендують обчислювальну потужність у спеціалізованих сервісів за окрему плату.

Операції на криптобіржі

Наразі працює велика кількість спеціалізованих криптобірж, за допомогою яких можна купляти цифрову валюту за "звичайні" гроші, обмінювати, зберігати її та заробляти на зміні курсу.

Щоб почати користуватися криптобіржею, необхідно зареєструватися та створити криптогаманець.

Фото: криптобіржі дозволяють заробляти на зміні курсу криптовалюти (Getty Images)

Є централізовані біржі (з органом управління, який виступає посередником при здійсненні операцій), та децентралізовані платформи (користувачі здійснюють обмін активами без посередників).

При виборі біржі варто враховувати розмір комісії, надійність, ліміти на операції, швидкість їх проведення, резерви платформи.

Стейкінг. Зберігати і заробляти

У світі цифрових грошей аналогом отримання прибутку за зберігання банківського вкладу є стейкінг.

Процес стейкінгу повністю пасивний – певна кількість коштів зберігається у криптовалютному гаманці від кількох місяців до року. Це допомагає підтримувати безпеку і функціональність мережі блокчейна.

Під час стейкінгу користувачі отримують частину мережевих комісій, що генеруються відповідним ланцюжком блоків, тобто додаткові монети. Чим більше стейкінговий "вклад", тим вищим буде прибуток.

Криптокран

Криптокрани – вебсайти, які пропонують користувачам виконати певні завдання в обмін на криптовалюту. При цьому вкладати власні гроші не має необхідності – лише свій час.

Криптокран працює за такою схемою:

користувач заходить на онлайн-платформу або в застосунок крана;

далі необхідно обрати певне завдання, до прикладу, рішення Captcha, перегляд реклами, участь у лотереї, заповнення опитування ;

винагородою за виконання є невелика сума в біткоїнах або іншій криптовалюті;

прибуток крана зазвичай генерується шляхом реклами та спонсорського контенту на платформі, і частина цього доходу спрямовується на виплати користувачам.

Таким чином за виконання завдань з крана у гаманець "капає" невелика кількість криптовалюти. Цей спосіб не дає можливості швидко отримати великі суми, але з часом ці "крапельки" можуть накопичуватися.

Фото: отримати криптовалюту можна в комп'ютерних іграх (Getty Images)

Популярними є ігрові криптокрани за моделлю Play-to-Earn (P2E) – гравці можуть заробляти реальні винагороди в криптовалюті за свою ігрову діяльність (на симуляторах, у карткових іграх, автоматах тощо).

Подібною є модель Move-to-Earn, коли користувачі отримують винагороду за фізичну активність. Виконуючи фізичні навантаження (ходьба, біг), учасники заробляють токени, які можна обміняти або використовувати іншим чином.

Реферальні крани дають змогу заробляти криптовалюту, залучаючи нових користувачів на платформу через свої унікальні посилання або коди. Такі партнерські програми нерідко пропонують користувачам криптобіржі чи інші криптоплатформи.