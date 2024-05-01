Перша цифрова монета. Що таке біткоїн і в чому його особливість

Серед усіх видів криптовалюти біткоїн – найвідоміша. Вона була першою у світі цифрових грошей, і до сьогодні курс цієї "монети" залишається найвищим.

Докладніше про біткоїн і як працює криптовалюта, – в матеріалі РБК-Україна нижче.

Під час підготовки використовувалися: публікації порталів bitcoin.org, Сointelegraph, дані CoinGecko, інформація Wikipedia.

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Що таке біткоїн

Біткоїном називають один із видів віртуальних грошей, електронну платіжну систему та протокол передачі даних, який використовує однойменну одиницю для здійснення операцій.

Біткоїн отримав свою назву від англійських слів bit - "біт" і coin - "монета". Також використовується скорочена абревіатура BTC.

Концепція біткоїна була розроблена у 2008 році, а запуск відбувся у 2009-му. Творцем є людина або група осіб під псевдонімом Сатоші Накамото. Усі наявні криптовалюти якоюсь мірою використовують принципи платіжної системи Накамото.

На сьогодні біткоїн займає позицію лідера в цифровій системі розрахунків і є індикатором у світі криптовалют. Він має найвищий курс та найбільшу ринкову капіталізацію.

Біткоїн був створений як альтернатива банківським електронним платіжним системам, що дозволяють здійснювати транзакції децентралізовано без посередників. Ключові особливості "монети":

Курс та обіг не регулюється банками та урядами.

Під час здійснення транзакцій немає комісій.

Операції з біткоїном захищені від злому завдяки використанню складних криптографічних систем.

Уся інформація про транзакції відкрита.

Завжди є можливість відстежувати рух біткоїнів від адреси до адреси. Але при цьому відсутня інформація про власників IP-адрес.

Емісія (випуск в обіг) цифрових монет та обробка транзакцій здійснюється колективно учасниками мережі.

Ніхто не може контролювати біткоїн, заблокувати чи скасувати транзакцію. Однак, приєднатися до мережі або використовувати її для перекладів може кожен.

При цьому скептики нерідко називають біткоїн фінансовою "мильною бульбашкою". Валюту критикують за брак регулювання, що потенційно може спричинити проблеми безпеки та відсутність захисту прав користувачів.

Звідки беруться цифрові монети

Біткоїни "добувають" за допомогою спеціального комп'ютерного обладнання та програм. Цей процес називають майнінгом. Він здійснюється шляхом вирішення складних математичних завдань чи криптографічних головоломок. За рішення майнери отримують винагороду у вигляді криптовалюти.

Спочатку майнери використовували центральні та графічні процесори для "видобутку" монет. У міру зростання попиту з'явилося спеціалізоване обладнання під назвою ASIC (спеціальні інтегральні схеми), що значно підвищило ефективність майнінгу.

Фото: для "видобутку" біткоїну потрібна велика обчислювальна потужність комп'ютерного обладнання (Getty Images)

Майнінг може здійснюватися індивідуально (соло-майнінг) або спільно в групах (майнінг-пули). Індивідуальні майнери самостійно розгадують блоки, отримуючи всю винагороду.

Пули для майнінгу поєднують обчислювальну потужність, ділять прибуток і збільшують шанси отримати колективну винагороду. Цей загальний підхід став популярним завдяки стабільнішій можливості доходу.

При майнінгу відбувається перевірка та поєднання транзакцій у блоки – блокчейн. Це свого роду база даних, де зберігається вся інформація про операції з валютою.

Кожен блок даних блокчейна пов'язаний з попереднім, і будь-яке втручання в один блок автоматично вимагає зміни всього ланцюга блоків. Це забезпечує прозорість операцій та надійність системи.

Витрачати чи інвестувати? Що можна купити за біткоїни і як на них заробляти

Біткоїн виконує такі ж функції, як і "звичайні" гроші.

За нього можна купити товари та послуги, наприклад, розплатитися в ресторані, замовити квитки тощо. Оплату біткоїнами приймають в інтернет-магазинах, під час оформлення підписки на розважальні, навчальні, інформаційні онлайн-ресурси.

Проте найчастіше цифрову валюту використовують як інструмент пасивного доходу.

Однією з особливостей біткоїну та інших видів цифрових валют є волатильність – зміна курсу протягом короткого часу.

Тому користувачі купують та продають біткоїн на криптобіржах та заробляють на коливаннях курсу.

Фото: курс біткоїна зростає рік у рік (Getty Images)

Якщо після запуску курс біткоїна при обміні на долар США був 1:1, згодом він почав зростати.

У 2013 році 1 біткоїн коштував 100 доларів, у 2017 році ціна криптовалюти перевищила 1000 доларів. У 2021 році біткоїн досяг рекордних 68 530 доларів.

Потім був спад до 16-17 000 доларів, а до кінця 2023 року ціна встановилася на рівні 45 000 доларів. Станом на кінець квітня 2024 року курс біткоїна становив 59 750 долари США.