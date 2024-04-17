Актив для інвестицій та платіжний інструмент. Що таке криптовалюта

Криптовалюта стає все більш популярною у світі та в Україні. Цей інструмент відкриває безліч можливостей – від оплати товарів та послуг до отримання пасивного доходу через інвестування.

Докладніше про криптовалюту, принцип її роботи, особливості та способи використання – в матеріалі РБК-Україна .

При підготовці використовувалися: статті Wikipedia, публікації порталів Whitebit, Binance Academy.

Зміст:

Що таке криптовалюта та чим вона відрізняється від звичайних грошей

Криптовалютою називають цифрові чи віртуальні гроші, які можна використовувати для оплати товарів та сервісів, як спосіб накопичення заощаджень та як інвестиційний інструмент для пасивного заробітку.

Якщо дати просте визначення криптовалюті, – це комп'ютерний код. Він створюється за допомогою шифрувальних (криптографічних) методів та математичних обчислень. Шифрування забезпечує анонімність, безпеку та надійність.

На відміну від звичайних грошей криптовалюти не мають фізичної форми та не адмініструються банками чи урядами. Тобто немає центрального органу, який може контролювати курс чи обіг віртуальної валюти. Курс криптовалюти визначається попитом на відкритому ринку.

У банках здійснення переказів коштів зазвичай потребує посередництва третіх сторін, а спеціальна технологія блокчейну криптовалют дозволяє створювати прямі транзакції без посередників, що убезпечує від шахрайства та маніпуляцій.

Про криптовалюту заговорили у 2009 році, коли з'явився Bitcoin. Наразі існує понад 25 тис. видів криптовалют, проте найпоширенішими залишаються Bitcoin, Ethereum, Tether, Ripple.

Фото: першою криптовалютою став Bitcoin (Getty Images)

Як з'являється та працює криптовалюта

Майнінг

Процес отримання криптовалюти є доволі складним, його називають видобутком чи майнінгом. Він здійснюється шляхом вирішення складних математичних завдань або криптографічних головоломок. Майнери, які успішно вирішують завдання, отримують винагороду у вигляді криптовалюти.

Під час майнінгу за допомогою спеціального комп'ютерного обладнання з великою обчислювальною потужністю відбувається перевірка та об’єднання транзакцій в блоки.

Блокчейн

Майнінг є єдиним способом створення нових блоків транзакцій та введення їх до блокчейну.

Безпосередньо блокчейн (від англ. block chain – ланцюг блоків) схожий на велику базу даних, в якій зберігається вся інформація про операції з валютою. Записи даних (блоки) поширюються через мережу незалежних серверів. Кожен сервер є комп’ютером, який називається вузлом, яким керує користувач цієї мережі. Кілька блоків створюють послідовність блоків – ланцюжок.

Дані, зашифровані в кожному блоці, не можуть бути змінені без змін у попередніх блоках. Блокчейн є відносно безпечною базою даних, оскільки шахраї не можуть безслідно проникнути в дані. Кожен може переглядати внесені дані, якщо це не приватний блокчейн, але без можливості змінити їх чи видалити.

Таким чином, блокчейн забезпечує прозорість і захищеність операцій з криптовалютою.

Криптогаманець

Для здійснення транзакції з криптовалютою користувач використовує віртуальний гаманець. Це програма, яка дозволяє надсилати, купляти цифрову валюту, а також контролювати баланс.

Після перевірки іншими користувачами мережі транзакція з гаманця додається до блокчейну, який містить публічні записи всіх транзакцій у мережі. Тоді операція вважається завершеною, і право власності на криптовалюту переходить від одного користувача до іншого.

Криптогаманці можна зареєструвати на спеціальних біржах криптовалют.

Фото: біржі криптовалют дають можливість заробляти на зміні курсу (Getty Images)

Особливості цифрових грошей

Криптовалюти мають низку переваг та недоліків. Серед них:

Суттєві коливання курсу. Ціни на криптовалюти можуть швидко змінюватися протягом короткого проміжку часу.

Захист від шахрайства. Завдяки використанню технології блокчейну, транзакції з криптовалютою практично неможливо підробити чи змінити.

Доступність та швидкість. Криптовалюти доступні для купівлі та продажу цілодобово, а транзакції проходять набагато швидше за банківські.

Незалежність vs нестача регуляції. Криптовалюта не залежить від урядів та фінансових установ з їх правилами щодо курсу та обігу. Водночас ця особливість може призвести до проблем безпеки та відсутності правового захисту для користувачів.

Що можна купити за криптовалюту та як на ній заробляти

Криптовалютою користуються як платіжним інструментом. В Україні за цифрові гроші можна придбати різні товари, пальне, авіаквитки, страховку, розплатитися в аптеці, ресторані, та навіть купити нерухомість

Крім того, оплата криптовалютою доступна в деяких інтернет-магазинах, при оформленні підписки на розважальні, навчальні, інформаційні онлайн-ресурси. Також криптовалюту приймають благодійні організації як донати.

Проте найбільш популярним методом використання криптовалюти є інвестування з метою отримання пасивного прибутку.

Криптобіржі дозволяють користувачам заробляти на цифровій валюті.

На цих майданчиках можна здійснювати купівлю, обмін криптовалюти та зберігати її. Користувач може придбати криптомонети та чекати поки їх курс виросте. Різниця у вартості й буде прибутком.

Зважаючи на високу волатильність (коливання курсу) можна використовувати стратегії інвестування в криптовалюту з різними строками.