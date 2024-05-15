Криптобиржа, майнинг или награда в играх. Как получить криптовалюту и зарабатывать на ней

Мир криптовалют открывает широкие возможности для пассивного заработка. Однако чтобы стать владельцем цифровых активов, нужны инвестиции в виде денежных средств или времени. В целом существует несколько способов получения криптовалюты, каждый из которых имеет свои особенности.

Более подробно о том, откуда можно взять криптовалюту – в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке использовались: публикации Investopedia, WhiteBit, Binance, информация по Wikipedia.

Содержание:

Майнинг. Как добывают цифровые монеты

Одним из первых способов получения криптовалюты и заработка на ней стал майнинг, что дословно переводится с английского языка как "добыча".

Этот процесс предполагает решение сложных математических задач или криптографических головоломок. Результатом майнинга является создание нового блока транзакций и его присоединение к блокчейну (своеобразный реестр или база данных всех транзакций с криптовалютой, что обеспечивает прозрачность и надежность операций).

За успешное решение задачи майнер получает вознаграждение в виде криптовалюты.

Больше об майнинге, блокчейне и технологиях, по которым работает криптовалюта, можно узнать в отдельном материале.

Сначала для майнинга использовали персональные компьютеры, но сейчас криптовалюту добывают с помощью GPU (графических процессоров) и ASIC (интегральных схем, предназначенных для добычи криптовалюты).

Это дорогостоящее и энергозатратное оборудование. Поэтому все более популярным становится облачный майнинг, когда пользователи арендуют вычислительную мощность у специализированных сервисов за отдельную плату.

Операции на криптобирже

В настоящее время работает большое количество специализированных криптобирж, с помощью которых можно покупать цифровую валюту за "обычные" деньги, обменивать, хранить ее и зарабатывать на изменении курса.

Чтобы начать пользоваться криптобиржей, необходимо зарегистрироваться и создать криптокошелек.

Фото: криптобиржи позволяют зарабатывать на изменении курса криптовалюты (Getty Images)

Существуют централизованные биржи (с органом управления, выступающим посредником при совершении сделок), и децентрализованные платформы (пользователи осуществляют обмен активами без посредников).

При выборе биржи следует учитывать размер комиссии, надежность, лимиты на операции, скорость их проведения, резервы платформы.

Стейкинг. Хранить и зарабатывать

В мире цифровых денег аналогом получения прибыли за сбережение банковского вклада является стейкинг.

Процесс стейкинга полностью пассивен – определенное количество средств хранится в криптовалютном кошельке от нескольких месяцев до года. Это помогает поддерживать безопасность и функциональность сети блокчейна.

Во время стейкинга пользователи получают часть сетевых комиссий, генерируемых соответствующей цепочкой блоков, то есть дополнительные монеты. Чем больше стейкинговый "вклад", тем выше будет прибыль.

Криптокран

Криптокраны – вебсайты, которые предлагают пользователям выполнить определенные задачи в обмен на криптовалюту. При этом вкладывать собственные деньги нет необходимости – только свое время.

Криптокран работает по следующей схеме:

пользователь заходит на онлайн-платформу или в приложение крана;

далее необходимо выбрать определенную задачу, например, решение Captcha, просмотр рекламы, участие в лотерее, заполнение опроса;

вознаграждением за выполнение является небольшая сумма в биткоинах или другой криптовалюте;

прибыль крана обычно генерируется путем рекламы и спонсорского контента на платформе, и часть этого дохода направляется на выплаты пользователям.

Таким образом при выполнении задач из крана в кошелек "капает" небольшое количество криптовалюты. Этот способ не дает возможности быстро получить большие суммы, но со временем эти "капельки" могут накапливаться.

Фото: получить криптовалюту можно в компьютерных играх (Getty Images)

Популярны игровые криптокраны по модели Play-to-Earn (P2E) – игроки могут зарабатывать реальные вознаграждения в криптовалюте за свою игровую деятельность (на симуляторах, в карточных играх, автоматах и т.п.).

Похожая модель Move-to-Earn, когда пользователи получают вознаграждение за физическую активность. Выполняя физические нагрузки (ходьба, бег), участники зарабатывают токены, которые можно обменять или использовать иным образом.

Реферальные краны позволяют зарабатывать криптовалюту, привлекая новых пользователей на платформу через свои уникальные ссылки или коды. Такие партнерские программы часто предлагают пользователям криптобиржи или другие криптоплатформы.