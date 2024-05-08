Легалізація криптовалюти. Які країни узаконили цифрові гроші та яка ситуація в Україні

Криптовалюти активно використовують по всьому світу для інвестицій та здійснення платежів. Цифрові гроші наразі легалізовані у багатьох країнах. Водночас правила їх регулювання впроваджуються повільно через низку ризиків.

Більше про те, в яких країнах офіційно дозволена криптовалюта та що відомо про її легалізацію в Україні, – в матеріалі РБК-Україна .

При підготовці використовувалися: публікації Coingecko, Investopedia, WhiteBIT, інформація Wikipedia, заява першої заступниці голови Нацбанку України Катерини Рожкової.

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Які країни легалізували криптовалюту

Більшість країн світу визнають законність криптовалюти. За даними профільного порталу CoinGecko, на кінець 2023 року понад 60% держав легалізували використання цифрових грошей. Серед лідерів – європейський регіон.

Проте не у всіх країнах використання біткоїна чи інших видів віртуальних грошей врегульовано законодавством. Особливостями криптовалюти є анонімність та децентралізація, що ускладнює правовий процес.

Як платіжний засіб біткоїни приймають у Сальвадорі. Це була перша країна, що повністю інтегрувала криптовалюту в фінансову систему. З 7 вересня 2021 біткоїн є платіжним інструментом з автоматичною конвертацією в долари США.

У 2022 році Центральноафриканська Республіка (ЦАР) також визнала біткоїн офіційним платіжним засобом, проте навесні 2023-го скасувала це рішення. Причинами називали високий рівень бідності, проблеми з наявністю інтернету в населення й обмежений доступ до електрики.

Європейський Союз розробив та ввів у червні 2023 року регулювання Markets in Crypto assets (MiCА), що контролює випуск та надання послуг, пов’язаних з криптоактивами на всій території ЄС. Євросоюз визнає біткойн та інші криптовалюти криптоактивами.

Використовувати біткойни в межах ЄС не є незаконним, однак Європейське банківське управління зазначає, що транзакції з криптовалютами знаходяться поза його контролем, і продовжує попереджати громадськість і бізнес про ризики.

Законно торгувати криптовалютами можна у США, Австралії, Канаді, Японії. В цих та інших країнах, де легалізована криптовалюта, діє система оподаткування.

Так, у Штатах під час продажу або обміну криптовалюти інвестор зобов’язаний сплатити податок на приріст капіталу. Податкова ставка залежить від терміну володіння віртуальними грошима. Подібні правила ввела Канада.

У Великій Британії криптовалюта прирівнюється до акцій і обкладається як податком на приріст капіталу, так і прибутковим податком залежно від транзакції.

Німеччина не запроваджує податок на капітал при операціях з криптовалютою. Не оподатковуються: довгостроковий прибуток від продажу, обміну або витрачання криптовалюти, якою володіли понад один рік, річний дохід менше ніж 600 євро і додатковий дохід менше ніж 256 євро. Крім цього, не потрібно платити податок при купівлі криптовалюти, її зберіганні та даруванні.

Японія визнає криптовалюту легальним засобом платежу. Законодавство країни дозволяє купівлю, продаж віртуальної валюти та її обмін на інші криптоактиви. Криптобіржі та криптообмінники підлягають обов'язковій державній реєстрації. Криптовалютні компанії сплачують податок на споживання від продажу криптовалют.

Де криптовалюта під забороною

В низці країн повністю заборонено використання криптовалюти. На це є низка причин:

побоювання через нестабільність курсу та відсутність централізованого управління;

криптовалюти сприймають як загрозу для національних грошових систем;

занепокоєність через потенційне використання для підтримки незаконної діяльності, як-от торгівля наркотиками, відмивання грошей і тероризм.

Понад два десятки країн прямо заборонили цифрову валюту: Афганістан, Алжир, Єгипет, Бангладеш, Болівія, Бурунді, Камерун, Чад, Китай, Республіка Конго, Ефіопія, Габон, Ірак, Лесото, Лівія, Північна Македонія, Марокко, М'янма, Непал, Катар, Сьєрра-Леоне, Туніс.

Так, влада Китаю вважає, що криптовалюти порушують роботу державної фінансової системи, використовуються у злочинній діяльності та для відмивання грошей. Хоча попри заборону 4,08% загального населення КНР (58 млн осіб) володіють криптовалютою – друге місце у світі.

У деяких країнах криптовалюти офіційно не заборонені, при цьому існують певні обмеження, які роблять їх використання менш привабливим та зручним.

Це можуть бути обмеження на майнінг, проведення транзакцій або платежів та інше. Певні обмеження діють в Казахстані, Індонезії, Малайзії, Танзанії, Таїланді, Ізраїлі, Туреччині.

Чи дозволено використовувати криптовалюту в Україні

Проводити операції з криптовалютою в Україні не заборонено, проте правила її використання ще не врегульовані.

У 2022 році був підписаний закон "Про віртуальні активи", який має повністю легалізувати цифрові гроші. Однак він набуде чинності, коли будуть ухвалені зміни до Податкового кодексу, зокрема в питанні щодо правил оподаткування криптовалюти. У 2023 році до Ради було внесено одразу два відповідні законопроєкти, але вони ще знаходяться на стадії розгляду.

До того ж в Нацбанку заявили, що Україна як кандидат в члени ЄС планує схвалити європейські норми щодо регулювання ринків криптоактивів для захисту споживачів. Йдеться про Регламент про ринки криптоактивів (MiCA).

Наразі НБУ не вважає криптовалюту платіжним засобом. Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова наголосила на ризиках криптовалютного ринку та навела приклад ситуації в США, "коли виявлялося, що криптовалюти, які мали бути забезпечені фізичними доларами, виявилися незабезпеченими нічим, і це дуже великі ризики".