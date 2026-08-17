Криптобіржа Binance передала Москві дані росіянина, який донатив "Азову", - Reuters

Найбільша у світі криптобіржа Binance передає російській владі дані про криптопожертви росіян для ЗСУ. Москва використовує цю інформацію, щоб звинувачувати своїх громадян у фінансуванні "тероризму".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Для таких компаній, як Binance, нормально виконувати законні запити правоохоронців країн, де вони працюють, і надавати інформацію про клієнтів. Водночас Binance заявляла, що ще у 2023 році повністю припинила роботу в Росії.

Останніми роками багато росіян використовували криптобіржі, щоб підтримувати ініціативи, які згодом Москва оголосила екстремістськими або терористичними. Правозахисники, які стежать за такими справами, стверджують, що кілька десятків людей, які робили подібні пожертви, були притягнуті до відповідальності та засуджені в Росії. Точна кількість наразі досі невідома.

У жовтні Слідчий комітет РФ повідомив, що ІТ-фахівець Юрій Бєлєнький, якого затримали у вересні 2025 року, переказав понад 700 доларів українським військовим із "Азову". Цю інформацію російська влада отримала саме від Binance.

З коментарем з цього приводу виступив юрист Майк Бистров. За його словами, після виходу з російського ринку Binance не була зобов'язана передавати Москві такі дані . Ба більше, за законодавством ЄС про захист даних компанія могла бути зобов'язана не робити цього.

У Binance із такою думкою не погоджуються.

"Binance не встановлює та не забезпечує дотримання законів жодної юрисдикції, не визначає звинувачення та не вирішує, як будь-який уряд використовує інформацію в судових процесах", - заявив речник компанії.

За його словами, Binance, як і інші міжнародні фінансові установи, співпрацює з правоохоронними органами різних країн і відповідає на законні запити про надання інформації відповідно до чинних вимог законодавства, конфіденційності та регулювання.

Рішення про використання отриманих даних ухвалюють виключно відповідні органи влади.