В Україні вперше вилучену у хакерів криптовалюту передали державі

Криптовалюта, яку пов'язують із хакерським угрупованням, що атакувало компанії та громадян у Європі й США, вперше перейшла під контроль держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram Генерального прокурора України Руслана Кравченка.

"Сьогодні на криптогаманець АРМА перераховано понад 8,3 млн USDT – це понад 372 млн грн. Це перший випадок, коли арештовані криптоактиви фактично передано в управління державі", - зазначив Кравченко.

Йдеться про криптовалюту, яка зберігалася на гаманцях, підконтрольних учаснику міжнародного хакерського угруповання.

За даними слідства, його члени здійснювали кібератаки на громадян і компанії в країнах Європи та США, викрадали конфіденційну інформацію, вимагали викуп, а отримані кошти легалізовували в Україні через купівлю нерухомості, автомобілів та іншого дороговартісного майна.

Орієнтовні збитки від діяльності угруповання перевищують 100 млн доларів.

У межах розслідування правоохоронці затримали чотирьох учасників групи, зокрема її організатора. Усі вони наразі перебувають під вартою.

Загалом у справі арештовано активи на понад 11,1 млн доларів. Серед них житлові будинки, квартири, автомобілі, близько 1 млн доларів готівкою та криптовалюта в еквіваленті понад 8,3 млн доларів.

"Сучасна злочинність давно перейшла у цифровий простір. А розслідування кіберзлочинів давно вийшли за межі України", - підсумував генпрокурор.