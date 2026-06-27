В Україні вперше вилучену у хакерів криптовалюту передали державі
Криптовалюта, яку пов'язують із хакерським угрупованням, що атакувало компанії та громадян у Європі й США, вперше перейшла під контроль держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram Генерального прокурора України Руслана Кравченка.
"Сьогодні на криптогаманець АРМА перераховано понад 8,3 млн USDT – це понад 372 млн грн. Це перший випадок, коли арештовані криптоактиви фактично передано в управління державі", - зазначив Кравченко.
Йдеться про криптовалюту, яка зберігалася на гаманцях, підконтрольних учаснику міжнародного хакерського угруповання.
За даними слідства, його члени здійснювали кібератаки на громадян і компанії в країнах Європи та США, викрадали конфіденційну інформацію, вимагали викуп, а отримані кошти легалізовували в Україні через купівлю нерухомості, автомобілів та іншого дороговартісного майна.
Орієнтовні збитки від діяльності угруповання перевищують 100 млн доларів.
У межах розслідування правоохоронці затримали чотирьох учасників групи, зокрема її організатора. Усі вони наразі перебувають під вартою.
Загалом у справі арештовано активи на понад 11,1 млн доларів. Серед них житлові будинки, квартири, автомобілі, близько 1 млн доларів готівкою та криптовалюта в еквіваленті понад 8,3 млн доларів.
"Сучасна злочинність давно перейшла у цифровий простір. А розслідування кіберзлочинів давно вийшли за межі України", - підсумував генпрокурор.
Кіберзлочинність залишається одним із найприбутковіших напрямків для організованих злочинних груп.
Так, раніше СБУ спільно з правоохоронцями Латвії та Литви викрила у Дніпрі масштабну шахрайську мережу, яка під виглядом інвестицій у криптовалюту виманювала гроші у громадян країн ЄС.
За даними слідства, лише за рік її учасники незаконно отримали щонайменше 1,2 млн доларів.