ua en ru
Сб, 27 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

В Україні вперше вилучену у хакерів криптовалюту передали державі

11:45 27.06.2026 Сб
2 хв
Йдеться про сотні мільйонів гривень
aimg Марія Науменко
В Україні вперше вилучену у хакерів криптовалюту передали державі Фото: вилучені у міжнародних кіберзлочинців криптоактиви передали державі (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Криптовалюта, яку пов'язують із хакерським угрупованням, що атакувало компанії та громадян у Європі й США, вперше перейшла під контроль держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram Генерального прокурора України Руслана Кравченка.

"Сьогодні на криптогаманець АРМА перераховано понад 8,3 млн USDT – це понад 372 млн грн. Це перший випадок, коли арештовані криптоактиви фактично передано в управління державі", - зазначив Кравченко.

Йдеться про криптовалюту, яка зберігалася на гаманцях, підконтрольних учаснику міжнародного хакерського угруповання.

За даними слідства, його члени здійснювали кібератаки на громадян і компанії в країнах Європи та США, викрадали конфіденційну інформацію, вимагали викуп, а отримані кошти легалізовували в Україні через купівлю нерухомості, автомобілів та іншого дороговартісного майна.

Орієнтовні збитки від діяльності угруповання перевищують 100 млн доларів.

У межах розслідування правоохоронці затримали чотирьох учасників групи, зокрема її організатора. Усі вони наразі перебувають під вартою.

Загалом у справі арештовано активи на понад 11,1 млн доларів. Серед них житлові будинки, квартири, автомобілі, близько 1 млн доларів готівкою та криптовалюта в еквіваленті понад 8,3 млн доларів.

"Сучасна злочинність давно перейшла у цифровий простір. А розслідування кіберзлочинів давно вийшли за межі України", - підсумував генпрокурор.

Кіберзлочинність залишається одним із найприбутковіших напрямків для організованих злочинних груп.

Так, раніше СБУ спільно з правоохоронцями Латвії та Литви викрила у Дніпрі масштабну шахрайську мережу, яка під виглядом інвестицій у криптовалюту виманювала гроші у громадян країн ЄС.

За даними слідства, лише за рік її учасники незаконно отримали щонайменше 1,2 млн доларів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Криптоіндустрія Офіс Генпрокурора АРМА
Новини
СБУ вдруге за місяць уразила нафтоперекачувальну станцію, яка забезпечує пальним Москву
СБУ вдруге за місяць уразила нафтоперекачувальну станцію, яка забезпечує пальним Москву
Аналітика
"Від мобілізації відійти не можна, але підхід треба змінити": Костянтин Немічев, KRAKEN
Вероніка Марченкожурналіст "Від мобілізації відійти не можна, але підхід треба змінити": Костянтин Немічев, KRAKEN