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Криптобиржа Binance передала Москве данные россиянина, который донатил "Азову", - Reuters

14:58 17.08.2026 Пн
2 мин
Правозащитники утверждают, что это не единичный случай
aimg Юлия Капитонова
Криптобиржа Binance передала Москве данные россиянина, который донатил "Азову", - Reuters Фото: Binance отбрасывает все обвинения (Getty Images)
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Самая большая в мире криптобиржа Binance передает российским властям данные о криптопожертвованиях россиян для ВСУ. Москва использует эту информацию, чтобы обвинять своих граждан в финансировании "терроризма".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Для таких компаний, как Binance, нормально выполнять законные запросы стражей порядка стран, где они работают, и предоставлять информацию о клиентах. В то же время, Binance заявляла, что еще в 2023 году полностью прекратила работу в России.

В последние годы многие россияне через криптобиржи поддерживали инициативы, которые позже Москва объявила экстремистскими или террористическими. Правозащитники говорят, что несколько десятков человек, делавших такие пожертвования, были привлечены к ответственности и осуждены в России. Точное количество таких людей пока неизвестно.

В октябре Следственный комитет РФ сообщил, что ИТ-специалист Юрий Беленький, задержанный в сентябре 2025 года, перевел более 700 долларов украинским военным из "Азова". Эту информацию российские власти получили именно от Binance.

С комментарием на этот счет выступил юрист Майк Быстров. По его словам, после выхода из российского рынка Binance не была обязана передавать Москве такие данные. Более того, по законодательству ЕС о защите данных компания могла быть обязана не делать этого.

В Binance с таким мнением не согласны.

"Binance не устанавливает и не обеспечивает соблюдение законов ни одной юрисдикции, не определяет обвинения и не решает, как любое правительство использует информацию в судебных процессах", - заявил представитель компании.

По его словам, Binance, как и другие международные финансовые учреждения, сотрудничает с правоохранительными органами разных стран и отвечает на законные запросы о предоставлении информации в соответствии с действующими требованиями законодательства, конфиденциальности и регулирования.

Решение об использовании полученных данных принимается исключительно соответствующими органами власти.

Кстати, недавно стало известно, что силовики накрыли сеть криптообменников в Украине.

Также мы писали, что в Украине впервые изъятую у хакеров криптовалюту передали государству.

Более того, стали известны детали криптовалютных санкций Британии против России.

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