Мінус половина воєнного бюджету РФ: стали відомі деталі криптовалютних санкцій Британії

10:12 27.05.2026 Ср
Частину санкційного списку Британії склала Україна
Олена Чупровська
Фото: 90 мільярдів доларів на рік: Британія розкрила деталі санкцій проти крипти РФ (Getty Images)
Мережа, через яку РФ прокручувала 90 мільярдів доларів на рік - половину свого воєнного бюджету - заблокована. Британія назвала конкретні платформи, імена і схеми, якими ті користувались - вони увійшли в новий санкційний пакет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка журналістам.

Пакет б'є по двох ключових інструментах, які Росія використовувала для обходу санкцій:

  • Криптобіржі - майданчики, через які рублі перетворювались на криптоактиви без банківського контролю.
  • Мережа "А7" - фінансова платформа під кремлівською "парасолькою" для закупівлі зброї, обробки нафтових грошей і розрахунків в обхід Заходу.

Тільки за минулий рік через "А7" пройшло понад 90 мільярдів доларів - це половина річних витрат Росії на війну.

Які платформи заблоковано

Rapira Group LLC (Грузія) - криптобіржа під орієнтована на Росію. Проводила транзакції з підсанкційними Garantex і Bitpapa на десятки мільйонів доларів. Дозволяла обмін крипти без перевірки особи, працювала через Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк і Промсвязьбанк. Після блокування Garantex перебрала на себе значну частину його клієнтів.

ABCeX (Сальвадор, обіг - 11 мільярдів доларів) - дозволяла обмінювати рублі на криптоактиви без стандартних банківських обмежень, через готівку і P2P-схеми. Пов'язана з грошовими потоками Garantex, має офіси в Росії та працює через російські банки.

Aifory LLC (Грузія) - спеціалізувалась на схемі "рубль-криптовалюта". Після блокування Garantex прийняла значну частину його клієнтів. Також пов'язана з іранською платформою Abantether - обіг між ними становить близько 2 мільйонів доларів у криптовалюті.

Додатково під санкції потрапили EXMO Exchange Limited, ARVIX Limited Liability Company та Bitpapa IC FZC LLC.

Британія внесла до санкційного списку чотирьох осіб:

  • Сергій Менделєєв - співзасновник підсанкційної біржі Garantex і платформи Exved, роками будував схеми обходу обмежень.
  • Ігор Горін та Ірина Акопян - заступники генерального директора групи компаній "А7".
  • Ліран Коен - громадянин Ізраїлю, пов'язаний із мережею "А7".

Санкції запровадили і проти двох державних структур Киргизстану - Eurasian Savings Bank та Virtual Asset Issuer.

Роль України

"Ми вдячні Великій Британії за санкції на фінансовий сектор та його інфраструктуру, який використовує Кремль. Частина рішень у цьому пакеті базується на матеріалах і пропозиціях, які українська сторона, зокрема НБУ, передавала британським партнерам у межах санкційної координації. Ми продовжимо тиснути на кожну транзакцію та особу, що фінансує агресію проти України або фасилітує заборонені транзакції", - заявив Власюк.

Нагадаємо, напередодні Велика Британія оголосила про запровадження "криптовалютних" санкцій проти РФ. Під обмеження потрапили 18 фінансових установ, банків і криптоплатформ. Лондон також оцінив, що завдяки мережі "А7" Росія повернула у своє розпорядження понад 1,5 мільярда доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, паралельно Рада ЄС продовжила ще на рік санкції проти РФ за порушення прав людини - під обмеженнями залишаються 72 особи та одна юридична особа.

Росія може атакувати з Білорусі трасу Київ-Чоп та маршрути поставок із Польщі, - ISW
"Дрон-дипломатія". Як Україна запускає експорт зброї через Drone Deals та що це дасть
Роман Котко, кореспондент РБК-Україна