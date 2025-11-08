У Криму запускають кампанію цифрового нагляду через месенджер "Мах"

На території окупованого Криму стартувала чергова ініціатива з посилення цифрового контролю за населенням.

Місцевих працівників освітніх і державних установ зобов'язали встановити месенджер "Мах" - розробку Міністерства цифрового розвитку Росії.

Співробітників просять надати письмове підтвердження встановлення застосунку, що фактично перетворює його використання на обов'язкове.

За даними Центру національного опору, керівників навчальних закладів і держструктур зобов'язали формувати списки осіб, які встановили "Мах", і щодня передавати звіти вищим органам. Ті, хто відмовляється виконувати розпорядження, ризикують втратити роботу.

Збої та криза в окупаційному регіоні

Одночасно жителі півострова стикаються з серйозними перебоями зв'язку і дефіцитом палива. Ці проблеми вже вплинули на транспортне сполучення і безготівкові розрахунки, паралізувавши частину інфраструктури регіону.

На тлі технічних збоїв Кремль намагається посилити контроль над комунікаціями, прикриваючись гаслами про "цифровий суверенітет".

Однак, як зазначають експерти, замість стабільності кримчани отримують повну залежність від неефективних систем, посилення цензури та обмеження доступу до звичних каналів зв'язку.

Контроль замість безпеки

Нав'язаний месенджер "Мах" став символом нової хвилі цифрового нагляду, де під виглядом безпеки запроваджуються інструменти стеження і цензури.

Спроби створити закриту екосистему призводять до ізоляції регіону та посилюють тиск на громадян, які змушені підкорятися наказам, щоб зберегти робочі місця.