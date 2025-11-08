RU

В Крыму запускают кампанию цифрового надзора через мессенджер "Мах"

Фото: смартфон (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

На временно оккупированной территории Украины россияне развернули кампанию по установке нового цифрового инструмента контроля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления в сети Telegram.

На территории оккупированного Крыма стартовала очередная инициатива по усилению цифрового контроля за населением.

Местных работников образовательных и государственных учреждений обязали установить мессенджер "Мах" — разработку Министерства цифрового развития России.

Сотрудников просят предоставить письменное подтверждение установки приложения, что фактически превращает его использование в обязательное.

По данным Центра национального сопротивления, руководителей учебных заведений и госструктур обязали формировать списки лиц, установивших "Мах", и ежедневно передавать отчеты вышестоящим органам. Те, кто отказывается выполнять распоряжение, рискуют потерять работу.

Сбои и кризис в оккупационном регионе

Одновременно жители полуострова сталкиваются с серьезными перебоями связи и дефицитом топлива. Эти проблемы уже повлияли на транспортное сообщение и безналичные расчеты, парализовав часть инфраструктуры региона.

На фоне технических сбоев Кремль пытается усилить контроль над коммуникациями, прикрываясь лозунгами о "цифровом суверенитете".

Однако, как отмечают эксперты, вместо стабильности крымчане получают полную зависимость от неэффективных систем, усиление цензуры и ограничение доступа к привычным каналам связи.

Контроль вместо безопасности

Навязанный мессенджер "Мах" стал символом новой волны цифрового надзора, где под видом безопасности вводятся инструменты слежки и цензуры.

Попытки создать закрытую экосистему приводят к изоляции региона и усиливают давление на граждан, которые вынуждены подчиняться приказам, чтобы сохранить рабочие места.

Напоминаем, что европейские издания сообщают, что российские спецслужбы все активнее используют методы онлайн-вербовки, напоминающие тактику радикальных группировок - через социальные сети распространяют пропаганду и дезинформацию, направленную на вовлечение людей в пророссийскую деятельность.

Отметим, что на захваченных территориях Запорожской области оккупационные администрации распространяют дезинформацию среди школьников, запугивая их несуществующими "опасностями" украинских университетов, чтобы не допустить поступления молодежи на подконтрольную Украине территорию.

