У Криму загрожує звільнення командуванню ППО РФ Севастополя через великі втрати, - "АТЕШ"

07:55 10.03.2026 Вт
2 хв
Удари ЗСУ таки дали про себе знати?
aimg Едуард Ткач
У Криму загрожує звільнення командуванню ППО РФ Севастополя через великі втрати, - "АТЕШ" Фото: втрати в ППО призвели до відчутного ослаблення захисту Херсонської області та Криму (Getty Images)

У тимчасово окупованому Криму командування Севастопольської дивізії ППО армії РФ опинилося під загрозою звільнення. Причиною тому стали систематичні втрати засобів ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Читайте також: Знищили "очі" російської ППО в Криму: Сили оборони завдали серію ударів по окупантах

"Через накопичені втрати в підрозділах ППО Криму до Севастополя направлено перевірочну комісію з Москви. За даними агентів "АТЕШ", розглядається питання про зміну командного складу 31-ї дивізії ППО", - ідеться в публікації.

Партизани зазначили, що Севастопольська дивізія входить до складу 4-ї армії ВПС і ППО Південного військового округу. Вона відповідає за прикриття повітряного простору над півостровом, включно з районами Севастополя і Джанкоя. Для цього окупанти застосовують комплекси С-400 "Тріумф".

"Значні втрати засобів ППО останнім часом призвели до відчутного ослаблення захисту Херсонської області та Криму. Москва, судячи з усього, це визнає", - додали в "АТЕШ".

Знищення ППО росіян у Криму

Нагадаємо, у Генштабі днями відзвітували, що в ніч на 8 березня Сили оборони України завдали серію уражень по військових об'єктах РФ у Криму.

Унаслідок ударів було уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" і десантний катер БК-16 у районі Новоозерного.

Крім того, 5 березня Сили спеціальних операцій відзвітували, що провели серію успішних нальотів на об'єкти забезпечення армії РФ у Криму. Зокрема, в Орлівці було знищено район базування ЗРК С-400.

