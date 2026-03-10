В Крыму грозит увольнение командованию ПВО РФ Севастополя из-за больших потерь, - "АТЕШ"
Во временно оккупированном Крыму командование Севастопольской дивизии ПВО армии РФ оказалось под угрозой увольнения. Причиной том стали систематические потери средств ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".
"Из-за накопленных потерь в подразделениях ПВО Крыма в Севастополь направлена проверочная комиссия из Москвы. По данным агентов "АТЕШ", рассматривается вопрос о смене командного состава 31-й дивизии ПВО", - говорится в публикации.
Партизаны отметили, что Севастопольская дивизия входит в состав 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Она отвечает за прикрытие воздушного пространства над полуостровом, включая районы Севастополя и Джанкоя. Для этого оккупанты применяют комплексы С-400 "Триумф".
"Значительные потери средств ПВО в последнее время привели к ощутимому ослаблению защиты Херсонской области и Крыма. Москва, судя по всему, это признает", - добавили в "АТЕШ".
Уничтожение ПВО россиян в Крыму
Напомним, в Генштабе на днях отчитались, что в ночь на 8 марта Силы обороны Украины нанесли серию поражений по военным объектам РФ в Крыму.
В результате ударов были поражены зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и десантный катер БК-16 в районе Новоозерного.
Кроме того, 5 марта Силы специальным операций отчитались, что провели серию успешных налетов на объекты обеспечения армии РФ в Крыму. В частности, в Орловке был уничтожен район базирования ЗРК С-400.