В Крыму грозит увольнение командованию ПВО РФ Севастополя из-за больших потерь, - "АТЕШ"

Во временно оккупированном Крыму командование Севастопольской дивизии ПВО армии РФ оказалось под угрозой увольнения. Причиной том стали систематические потери средств ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

"Из-за накопленных потерь в подразделениях ПВО Крыма в Севастополь направлена проверочная комиссия из Москвы. По данным агентов "АТЕШ", рассматривается вопрос о смене командного состава 31-й дивизии ПВО", - говорится в публикации.

Партизаны отметили, что Севастопольская дивизия входит в состав 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Она отвечает за прикрытие воздушного пространства над полуостровом, включая районы Севастополя и Джанкоя. Для этого оккупанты применяют комплексы С-400 "Триумф".

"Значительные потери средств ПВО в последнее время привели к ощутимому ослаблению защиты Херсонской области и Крыма. Москва, судя по всему, это признает", - добавили в "АТЕШ".