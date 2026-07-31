Криму загрожує аварія в усій енергосистемі: окупанти ухвалили екстрене рішення

"За командою диспетчера Чорноморського РДУ (філії АТ "СО ЄЕС") у Республіці Крим запроваджено режим тимчасового обмеження електропостачання", - йдеться в повідомленні.

Окупаційна влада півострова запевняє населення, що це вимушений крок, якого неможливо уникнути.

Загарбники також стверджують, що лише таким чином можна запобігти перевантаженню електричної мережі, адже, за їхніми словами, наразі Криму загрожує аварія в усій енергосистемі.

Ба більше, російські окупанти не приховують, що йдеться саме про хаотичні відключення світла.

"У зв'язку з тим, що рішення про відключення електропостачання ухвалив системний оператор, точні погодинні графіки за районами електричних мереж наразі відсутні. Відключення здійснюватимуться точково та за потреби", — йдеться в заяві.

На цьому тлі "Крименерго" також визнало, що не може назвати точну дату та час скасування обмежень електропостачання.