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Мобільний зв'язок по графіку? У Криму окупанти вимикатимуть мережу більшу частину доби

13:57 19.07.2026 Нд
1 хв
Кримчан фактично "відрізатимуть від світу" на 16 годин щодня
aimg Марія Науменко
Мобільний зв'язок по графіку? У Криму окупанти вимикатимуть мережу більшу частину доби Фото: мобільний зв'язок (Getty Images)
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Росія ще більше посилює контроль над окупованим Кримом. У деяких містах мобільний зв'язок і доступ до інтернету працюватимуть лише частину доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, у Джанкої мобільний зв'язок та інтернет працюватимуть лише вісім годин на добу. Решту часу мережа буде повністю недоступною.

У Центрі зазначили, що такі обмеження пов'язані насамперед із військовими потребами Росії. Зокрема, вони мають ускладнити поширення інформації про переміщення російської техніки та особового складу.

Крім того, у ЦПД вважають, що відключення зв'язку дозволяють окупаційній владі посилити контроль над інформаційним простором та обмежити доступ мешканців півострова до небажаної для Кремля інформації.

"Цивільне населення стає заручником військових інтересів Кремля, який перетворює Крим на закриту мілітаризовану зону", - наголошується в повідомленні.

На додачу до обмежень мобільного зв'язку в окупованому Криму вже кілька тижнів тривають масштабні відключення електроенергії. Після ударів по енергетичній інфраструктурі окупаційна влада перестала розкривати, які населені пункти залишаються без світла.

Крім того, у Севастополі посилили графіки відключень, а місцева влада заявила, що більше не може прогнозувати час відновлення електропостачання.

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Крим Інтернет зв'язок Російська Федерація
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