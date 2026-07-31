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Крыму грозит авария во всей энергосистеме: оккупанты приняли экстренное решение

09:48 31.07.2026 Пт
2 мин
На полуострове уже объявили хаотические отключения света
aimg Юлия Капитонова
Крыму грозит авария во всей энергосистеме: оккупанты приняли экстренное решение Фото: Ситуация в Крыму продолжает ухудшаться (Getty Images)
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31 июля по всей территории Крыма введен режим временного ограничения электроснабжения. Оккупационные власти пугают население угрозой масштабной аварии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Крымэнерго".

"По команде диспетчера Черноморского РГУ (филиала АО "СО ЕЭС") в Республике Крым введен режим временного ограничения электроснабжения", - сказано в сообщении.

Оккупационные власти полуострова уверяют население, что это вынужденный шаг, которого невозможно избежать.

Захватчики также утверждают, что только таким образом можно предотвратить перегрузку электрической сети, ведь, по их словам, сейчас Крыму грозит авария во всей энергосистеме.

Более того, российские оккупанты не скрывают, что речь идет именно о хаотических отключениях света.

"В связи с тем, что решение об отключении электроснабжения принял системный оператор, точные почасовые графики по районам электрических сетей отсутствуют. Отключения будут осуществляться точечно и при необходимости", - сказано в заявлении.

На этом фоне "Крымэнерго" признало, что не может назвать точную дату и время отмены ограничений электроснабжения.

Недавно РБК-Украина рассказывало о "взрывной" ночи в Крыму: вспыхнули пожары, а часть полуострова осталась без света.

Также Силы обороны парализовали движение на ключевой логистической трассе оккупированного Крыма, что затруднило передвижение по технике и грузам по полуострову.

Тем временем оккупационные власти еще раньше ввели график ограничений мобильной связи для жителей Крыма.

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