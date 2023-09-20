У Криму вибухи, біля головної нафтобази Чорноморського флоту увімкнули димову завісу

Дим біля побережжя в місті Інкерман з'явився близько 12:00. Як зазначають місцеві Telegram-канали, там розташована головна нафтобаза Чорноморського флоту РФ, де зберігаються мільйони тонн пального.

При цьому пропагандистські пабліки повідомляють про вибухи в Севастополі, а саме в районі Бельбека, де знаходиться аеродром. Деякі Telegram-канали пишуть про "відбиту атаку".

Також між північною стороною Севастополя та Інкерманом помітили чорний дим.

Окупанти кажуть про "атаку"

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв написав у Telegram про роботу ППО. За його словами, поблизу населених пунктів Верхньосадове та Кача нібито упали збиті дрони, там виникли пожежі.

"Приліт" по військовій частині

Telegram-канал "Кримський вітер" пише, що у населеному пункті Верхньосадове "приліт" у російську військову частину.

Удари ЗСУ по Криму

Нагадаємо, 13 вересня українські військові вдарили по судноремонтному заводу у Севастополі. Внаслідок атаки були пошкоджені дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ".

Вже наступного дня військова контррозвідка СБУ та ВМС України провели унікальну спецоперацію. Захисники дронами та ракетами знищили російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів поблизу Євпаторії.

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