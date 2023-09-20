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У Криму вибухи, біля головної нафтобази Чорноморського флоту увімкнули димову завісу

Фото: у Криму пролунали вибухи 20 вересня (jalita-com)
Автор: Наталія Юрченко

Потужні вибухи пролунали на території окупованого Криму сьогодні, 20 вересня. Окупанти увімкнули димову завісу біля нафтобази Чорноморського флоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал "Кримський вітер" та Telegram так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва.

Дим біля побережжя в місті Інкерман з'явився близько 12:00. Як зазначають місцеві Telegram-канали, там розташована головна нафтобаза Чорноморського флоту РФ, де зберігаються мільйони тонн пального.

 

При цьому пропагандистські пабліки повідомляють про вибухи в Севастополі, а саме в районі Бельбека, де знаходиться аеродром. Деякі Telegram-канали пишуть про "відбиту атаку".

Також між північною стороною Севастополя та Інкерманом помітили чорний дим.

 

Окупанти кажуть про "атаку"

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв написав у Telegram про роботу ППО. За його словами, поблизу населених пунктів Верхньосадове та Кача нібито упали збиті дрони, там виникли пожежі.

"Приліт" по військовій частині 

Telegram-канал "Кримський вітер" пише, що у населеному пункті Верхньосадове "приліт" у російську військову частину.

 

Удари ЗСУ по Криму

Нагадаємо, 13 вересня українські військові вдарили по судноремонтному заводу у Севастополі. Внаслідок атаки були пошкоджені дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ".

Вже наступного дня військова контррозвідка СБУ та ВМС України провели унікальну спецоперацію. Захисники дронами та ракетами знищили російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів поблизу Євпаторії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 
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