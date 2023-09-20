В Крыму взрывы, возле главной нефтебазы Черноморского флота включили дымовой занавес

Дым у побережья в городе Инкерман появился около 12:00. Как отмечают местные Telegram-каналы, там расположена главная нефтебаза Черноморского флота РФ, где хранятся миллионы тонн топлива.

При этом пропагандистские паблики сообщают о взрывах в Севастополе, а именно в районе Бельбека, где находится аэродром. Некоторые Telegram-каналы пишут об "отбитой атаке".

Также между северной стороной Севастополя и Инкерманом был замечен черный дым.

Оккупанты говорят об "атаке"

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев написал в Telegram о работе ПВО. По его словам, вблизи населенных пунктов Верхнесадовое и Кача якобы упали сбитые дроны, там возникли пожары.

"Прилет" по воинской части

Telegram-канал "Крымский ветер" пишет, что в населенном пункте Верхнесадовое "прилет" в российскую воинскую часть.

Удары ВСУ по Крыму

Напомним, 13 сентября украинские военные ударили по судоремонтному заводу в Севастополе. В результате атаки были повреждены дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск".

На следующий день военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию. Защитники дронами и ракетами уничтожили российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов вблизи Евпатории.

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