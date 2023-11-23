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В Крыму россияне задержали троих членов мусульманской религиозной общины

Крым, Четверг 23 ноября 2023 10:28
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В Крыму россияне задержали троих членов мусульманской религиозной общины Фото: в Крыму россияне задержали трех членов мусульманской религиозной общины (24 канал)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Крыму российская ФСБ провела обыски и задержали трех членов мусульманской религиозной общины "Алушта".

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Facebook общественного объединения "Крымская солидарность".

Как сообщается, речь идет об имаме Юсуфе Аширове, а также двух членах общества Вилена Усеинова и Зинура Аппазова. Все они проживают в селе Верхняя Кутузовка.

"Сегодня у моей сестры проходит обыск. Ее муж - Усеинов Вилен Усеинович, 1981 года рождения. В семье четверо детей. Также в доме проживает мама Вилена, пенсионерка с постоянным артериальным давлением. Но никого из родственников сейчас к ним в дом не пропускают" , сказали, что не обязаны ни перед кем отчитываться и выгнали со двора", - рассказала родственница Усеинова Фатима Гафарова.

По информации правозащитников, крымские татары находятся в статусе задержанных, но какие обвинения им выдвигаются - неизвестно. Аширова, Усеинова и Аппазова увезли сотрудники Центра по противодействию экстремизму в отдел полиции в Алуште.

Как отмечает "Крымская солидарность", религиозная община испытывает давление не впервые. В июне 2020 года имама Аширова оштрафовали за незаконную миссионерскую деятельность на 5 тысяч рублей.

В августе Представительство президента Украины в Крыму сообщало о 180 незаконно задержанных жителях полуострова. Из них 117 - крымские татары.

Репрессии России

Напомним, в последнее время российские оккупанты усилили террор и репрессии против крымских татар и жителей Крыма. Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что Россия незаконно удерживает 180 политзаключенных. Большинство из них - крымские татары.

Центр национального сопротивления также сообщал, что в Крыму россияне проводят так называемые "контрдиверсионные мероприятия", направленные против жителей, нелояльных к власти РФ.

В августе сообщалось, что российские захватчики проводят масштабные обыски в Бахчисарае и Бахчисарайском районе оккупированного Крыма. Россияне обыскивают дома крымских татар.

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