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У Криму росіяни перекидають "Гради" вбік Херсонської області, - АТЕШ

Фото: загарбники Криму перекидають установки "Град" ближче до Херсонської області (flickr.comMinistry of Defense of Ukraine)
Автор: Валерій Савицький

В окупованому Криму партизани зафіксували перекидання складу реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" у бік Херсонської області. Розвідники пообіцяли оперативно ліквідувати місце розташування техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Зазначається, що окупаційний режим продовжує відновлювати радянські системи озброєння для використання їх у війні проти українського народу.

Агенти з'ясували, що склади з технікою порожніють серйозними темпами і додали, що працюють над збільшенням російських втрат, у чому їм допомагають самі російські військові.

"Не будемо приховувати, що нам відомо кінцеве місце призначення цього складу. Ми точно знаємо, де окупанти будуть їх зберігати. Тому "жити" їм залишилося не довго", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в окупованому Криму

Днями партизани "АТЕШ" розвідали склад ракет для систем протиповітряної оборони РФ у Севастополі та передали ЗСУ точні координати об'єкта.

Партизани анонсували сезон знищення військових об'єктів на тимчасово окупованому півострові.

В ніч на 30 квітня українські військові вдарили ракетами по військовому аеродрому в Джанкої та ще низці об'єктів загарбників.

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Крим