У Криму росіяни перекидають "Гради" вбік Херсонської області, - АТЕШ

Зазначається, що окупаційний режим продовжує відновлювати радянські системи озброєння для використання їх у війні проти українського народу.

Агенти з'ясували, що склади з технікою порожніють серйозними темпами і додали, що працюють над збільшенням російських втрат, у чому їм допомагають самі російські військові.

"Не будемо приховувати, що нам відомо кінцеве місце призначення цього складу. Ми точно знаємо, де окупанти будуть їх зберігати. Тому "жити" їм залишилося не довго", - йдеться у повідомленні.