В Крыму россияне перебрасывают "Грады" в сторону Херсонской области, - АТЕШ

Отмечается, что оккупационный режим продолжает восстанавливать советские системы вооружения для использования их в войне против украинского народа.

Агенты выяснили, что склады с техникой пустеют значительными темпами и добавили, что работают над увеличением российских потерь, в чем им помогают сами российские военные.

"Не будем скрывать, что нам известно конечное место назначения этого склада. Мы точно знаем, где оккупанты будут их хранить. Поэтому "жить" им осталось не долго", - говорится в сообщении.