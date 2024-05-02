Партизани провели розвідку складу ракет частини ПВО у Севастополі: що вдалось виявити
Партизани провели розвідку складу ракет частини протиповітряної оборони РФ у Севастополі та зазначили точні координати об'єкта.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".
"Агенти нашого руху розвідали парк військової техніки та склад ракетного озброєння 12 зенітного ракетного полку 31 дивізії ППО", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, рух опору вивчив графік патрулів, слабкі місця в захисті частини та камери спостереження.
"Ці склади є пріоритетною метою. Адже через брак ракет, їхня система ППО стане недієвою", - наголошують партизани.
Також в "АТЕШ" зазначили точні координати об'єкта:
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Ситуація в Криму
Зауважимо, що росіяни перетворюють Крим у свою військову базу. Сам півострів є логістичним хабом, який підтримує окупантів на півдні України.
Втім попри це українські захисники провели низку вдалих операцій у Криму. Зокрема, під час серій атак були знищені ворожі кораблі, нафтобази, пункти управління тощо.
До прикладу, у квітні українські воїни завдали ударів по військовому аеродрому у Джанкої. За даними української розвідки, були знищені засоби ППО ворога, а також був уражений пункт управління окупантів.
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